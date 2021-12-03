OLX готовится приобрести Auto.RIA и занять более 80% рынка объявлений о поиске авто

Крупнейший сайт объявлений об авто в Украине Auto.RIA может быть куплен OLX.
Сделка находится в активной стадии обсуждения сторонами, и в ближайшее время планируется подача в Антимонопольный комитет Украины.
Об этом сообщает «РБК-Украина AUTO» со ссылкой сразу на несколько источников, близких к одной из сторон процесса.
Если сделка по покупке Auto.RIA состоится, то рыночная доля OLX в сегменте объявлений об авто (онлайн-классифайд в авто) вырастет с 25−30% до 75−80%.
При этом рыночная доля в 75−80% достигается консистентно по всем четырем ключевым показателям, по которым оцениваются рыночные позиции компаний на данном рынке: трафик (интернет-аудитория), листинги (сами объявления), лиды/звонки платят клиентам (дилерам, перекупам и владельцам авто) и выручка. Примерно 15% доли рынка авто-классифайда у третьего игрока — компании RST.
По мнению интернет-экспертов, рыночная доля в 75−80% позволит OLX иметь неограниченные возможности поднятия цен на услуги сервиса в будущем (например, английский классифайд Rightmove, обладая сравнимой доминирующей рыночной долей, смог поднять средний чек с клиента с 190 фунтов в месяц в 2006 году до более чем 1200 фунтов в месяц в 2020, а австралийский классифайд REA с такой же рыночной долей смог поднять среднюю стоимость размещения объявления в 17 раз на горизонте 2005−2021 лет и более чем в 5 раз только за последнее десятилетие), а также позволит объединенной компании существенно меньше тратить на оффлайн и онлайн маркетинг, так как конкуренция на рынке исчезнет в случае сделки.
Основным источником монетизации для сайтов-классифайдов являются средства от платного размещения объявлений, а также платных услуг при размещении платных или бесплатных объявлений, поднятия объявления, продвижения в топ, выделения объявления, аукцион и другие).
Кроме того, по словам собеседников, обсуждаемый OLX и акционерами RIA периметр сделки между компаниями предполагает приобретение не только Auto.RIA, но и DOM.RIA, который является одним из лидирующих игроков в сегменте объявлений о недвижимости.
Если сделка по покупке RIA компанией OLX состоится, то рыночная доля OLX в сегменте объявлений о недвижимости вырастет с примерно 50% до 70%-75%.
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