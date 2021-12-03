0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 509 0

Насколько подорожали квартиры в Украине и Киеве за осень - исследование

Насколько подорожали квартиры в Украине и Киеве за осень - исследование

За октябрь-ноябрь продавцы квартир на вторичном рынке Украины в среднем увеличили цены на 9,6%. В Киеве цены выросли на 13,2%, в других городах-миллионниках гораздо меньше.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины совместно с Геоинформационным порталом Увекон.

Так, с октября по ноябрь включительно средняя стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Украины, выросла на 9,6%: с $901/м2 до $988/м2:

  • цены на 1-комнатные квартиры увеличились в среднем на 5,3% (с $951/м2 до $1001/м2);
  • стоимость 2-комнатных квартир выросла в среднем на 7,3% (с $860/м2 до $923/м2);
  • цены на 3-комнатные квартиры прибавили в цене 10,2% (с $879/м2 до $968/м2);
  • стоимость 4-комнатных квартир выросла в среднем на 12,8% (с $1227/м2 до $1308/м2).

Наибольший рост цен зафиксирован в Киеве: стоимость квартир на вторичном рынке выросла в среднем на 13,2%. На конец ноября стоимость м2 жилья на вторичном рынке Киева превысила отметку $2100. В то же время увеличение цен в других городах-миллионниках не было таким стремительным.

В Днепре цены на вторичное жилье за октябрь-ноябрь выросли на 4,1% (до $994), во Львове – на 5,3% (до $1166), в Одессе – 2,1% (до $1053), Харькове – 4,7% (до $960).

Темпы роста цен на вторичном рынке жилья в других областных центрах не превысили 5%, а в некоторых городах были практически нулевыми (Кропивницкий — 0,1%, Черновцы – 0,2%).

Поскольку высокие темпы роста цен зафиксированы только в Киеве, то это может свидетельствовать о локальном и временном характере ценовой конъюнктуры на вторичном рынке квартир, подчеркивают авторы исследования.

Справка Finance.ua:

  • рассрочка на покупку квартиры в новых домах и ЖК Киева остается популярным инструментом и главной альтернативой банковским кредитам на покупку жилья;
  • объем выданных ипотечных кредитов за первые 10 месяцев 2021 года превысил 7 млрд грн.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Недвижимость
Смотри также
Весь рынок:Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.