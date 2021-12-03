Насколько подорожали квартиры в Украине и Киеве за осень - исследование

За октябрь-ноябрь продавцы квартир на вторичном рынке Украины в среднем увеличили цены на 9,6%. В Киеве цены выросли на 13,2%, в других городах-миллионниках гораздо меньше.
Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины совместно с Геоинформационным порталом Увекон.
Так, с октября по ноябрь включительно средняя стоимость квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке Украины, выросла на 9,6%: с $901/м2 до $988/м2:
Наибольший рост цен зафиксирован в Киеве: стоимость квартир на вторичном рынке выросла в среднем на 13,2%. На конец ноября стоимость м2 жилья на вторичном рынке Киева превысила отметку $2100. В то же время увеличение цен в других городах-миллионниках не было таким стремительным.
В Днепре цены на вторичное жилье за октябрь-ноябрь выросли на 4,1% (до $994), во Львове – на 5,3% (до $1166), в Одессе – 2,1% (до $1053), Харькове – 4,7% (до $960).
Темпы роста цен на вторичном рынке жилья в других областных центрах не превысили 5%, а в некоторых городах были практически нулевыми (Кропивницкий — 0,1%, Черновцы – 0,2%).
Поскольку высокие темпы роста цен зафиксированы только в Киеве, то это может свидетельствовать о локальном и временном характере ценовой конъюнктуры на вторичном рынке квартир, подчеркивают авторы исследования.
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