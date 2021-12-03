МАУ устроила новогоднюю распродажу билетов на рейсы из Украины

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» устроила праздничную распродажу билетов к новогодним праздникам. Finance.ua как портал, который учит экономить, рассказывает, какие рейсы предлагает авиаперевозчик по скидке.
Так, авиакомпания предлагает путешественникам скидки до 15% на билеты на рейсы из Киева и Одессы.
Распродажа продлится до 26 декабря, а цены со скидками распространяются на путешествия с 15 января по 14 апреля 2022 года.
Некоторые направления и цены за билет в одну сторону:
Просмотреть все акционные предложения, выбрать желаемое направление и забронировать билет можно на официальном сайте МАУ по ссылке.
Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего пару кликов — и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.
Что еще нужно знать:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Армения собирается 10 лет получать российский газ по $165 за тысячу кубовВчера, 16:16 - 1382 8
В этом году собран рекордный за историю Украины урожай8 ч. назад - 888 4
Газпром остановил поставки газа через Польшу2 ч. назад - 866 3
«Будет касаться всех»: Гетманцев рассказал детали предстоящей «большой налоговой реформы»Вчера, 14:01 - 4357 3
Налог на землю для селян: это благо, а не вымогательство, — Даниил Гетманцев2 ч. назад - 1165 2
«Будет касаться всех»: Гетманцев рассказал детали предстоящей «большой налоговой реформы»Вчера, 14:01 - 4357 3
Гривне прочат новое ослабление до конца года: сколько будет стоить долларВчера, 15:03 - 3263 1
Денег хватило не всем: названы самые богатые и самые бедные облцентры УкраиныВчера, 20:01 - 1736
Toyota остановит свои заводы на неопределенный срокВчера, 22:38 - 1658
Армения собирается 10 лет получать российский газ по $165 за тысячу кубовВчера, 16:16 - 1382 8
Разработан уникальный электрический трактор для виноградников (видео)03.12.2021, 10:44 - 1673
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 2225 4
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 2330
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 627
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 1920 1