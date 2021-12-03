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МАУ устроила новогоднюю распродажу билетов на рейсы из Украины

МАУ устроила новогоднюю распродажу билетов на рейсы из Украины

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» устроила праздничную распродажу билетов к новогодним праздникам. Finance.ua как портал, который учит экономить, рассказывает, какие рейсы предлагает авиаперевозчик по скидке.

Так, авиакомпания предлагает путешественникам скидки до 15% на билеты на рейсы из Киева и Одессы.

Распродажа продлится до 26 декабря, а цены со скидками распространяются на путешествия с 15 января по 14 апреля 2022 года.

Некоторые направления и цены за билет в одну сторону:

  • Киев — Вильнюс — от 653 грн;
  • Киев — Милан — от 1 265 грн;
  • Киев — Рим — от 1 333 грн;
  • Киев — Ереван — от 1 645 грн;
  • Одесса — Прага — от 1 713 грн;
  • Киев — Ларнака — от 1 985 грн;
  • Одесса — Тбилиси — от 2 080 грн;
  • Киев — Баку — от 2 203 грн;
  • Одесса — Стамбул — от 2 352 грн;
  • Одесса — Барселона — от 2 624 грн;
  • Одесса — Амстердам — от 2 760 грн;
  • Киев — Париж — от 2 896 грн;
  • Киев — Дубай — от 3 331 грн;
  • Киев — Каир — от 3 495 грн.

Просмотреть все акционные предложения, выбрать желаемое направление и забронировать билет можно на официальном сайте МАУ по ссылке.

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Что еще нужно знать:

  • акционная цена действует на базовый тариф МАУ, предусматривающий ручную кладь до 7 килограммов и размером 55×40×20 сантиметров;
  • отмечается, что в случае необходимости можно изменить даты путешествия в том же тарифе онлайн и без дополнительных оплат;
  • также компания обещает вернуть полную стоимость билета на промокод + дополнительно 25%, если рейс будет отменен в связи с COVID-19.

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По материалам Finance.UA
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