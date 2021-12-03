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Суд ЕС разрешил пассажирам требовать компенсацию, если авиарейс задержали более чем на час

Суд ЕС разрешил пассажирам требовать компенсацию, если авиарейс задержали более чем на час

Верховный суд Европейского Союза постановил во вторник, 21 декабря, что рейс должен считаться отмененным с юридической точки зрения, если он перенесен на более чем час. Отныне пассажиры смогут претендовать на компенсацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

«Суд постановил, что «рейс должен считаться «отмененным» в случае, если действующий авиаперевозчик переносит этот рейс вперед более чем на один час», — пишет издание.

СМИ отмечает, что в случаях, когда рейс переносится вперед на значительный промежуток времени, то это влечет за собой право на компенсацию. Например, из-за «запоздалого сообщения о переносе рейса» — авиакомпании обязаны выплатить компенсацию в размере 250−600 евро, в зависимости от расстояния.

Кроме того, авиакомпании теперь не смогут уменьшать размер компенсации на 50%, основываясь на том, что они предложили пассажиру изменить маршрут.

Напомним, 2 декабря, Украина и Исландия подписали соглашение о воздушном сообщении между странами, что создает возможность регулярных прямых авиарейсов, сообщается на сайте МИД Украины.

По материалам РБК-Украина
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