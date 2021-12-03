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Экс-главу ПриватБанка Дубилета заочно арестовали

Экс-главу ПриватБанка Дубилета заочно арестовали

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету — его заочно арестовали.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судья Высшего антикоррупционного суда избрал бывшему председателю правления ПриватБанка Александру Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее решение судья принял 22 декабря по ходатайству детектива НАБУ, согласованного прокурором САП.

Как говорится в сообщении САП, в ходе следствия было установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, председатель правления банка вместе с другими лицами на основании ложных документов выплатил средства банка (более 136,89 млн гривен) в пользу страховой компании, связанной с ПриватБанком.

«Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в преддверии его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств ПриватБанка, организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную ПриватБанком компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и прикрытии совершенного преступления. Общая сумма убытков в этом эпизоде достигает 314 901 825,8 долл. США, что по официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляет 8 281 448 814,81 гривен», — говорится в сообщении.

28 октября 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров и детективов и предоставил разрешение на проведение специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления ПАО КБ «ПриватБанк».

По материалам НВ
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