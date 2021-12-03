«Ковидную тысячу» будут выдавать еще 13 банков — Федоров

Оформить карту для получения 1000 гривен по программе «еПоддержка» можно в шести банках, а еще тринадцать банков находятся на стадии подключения.
Об этом в ходе пресс-конференции сказал вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«На сегодня (22 декабря. — Ред.) к программе подключено шесть банков. Это А-Банк, Альфа-банк, ПриватБанк, Укргазбанк, monobank и Ощадбанк. И сейчас 13 банков еще в процессе подключения», — рассказал Федоров.
Он добавил, что с момента запуска программы «еПоддержка» заявку на получение средств в приложении «Дія» подали 4,5 млн украинцев.
По словам вице-премьера, Минцифры разработало максимально простой алгоритм подачи заявки — понятный для граждан с низким уровнем цифровой грамотности.
Федоров отметил, что некоторые банки планируют выдавать физические карты для начисления средств по программе. Благодаря этому, граждане у которых в телефонах нет функции бесконтактной оплаты и которые не хотят покупать онлайн, смогут также использовать начисленные деньги.
Также планируется, что лекарства за эту тысячу можно будет покупать онлайн.
«Точно можно будет физически в аптеках купить, что касается онлайн, сейчас мы работаем, как сделать так, чтобы не было злоупотреблений. Но я думаю, что будут максимально открыты возможности для людей старшего возраста», — рассказал Федоров.
Как сообщила в ходе брифинга первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, украинцы по программе «еПоддержка» уже потратили более 200 миллионов гривен.
«По состоянию на сегодня (22 декабря. — Ред.) 5,5 млн украинцев открыли карты в банках, у нас сформированы заявки в „Дія“ на выплаты от 4,5 млн украинцев. Более 2,3 млн украинцев получили выплату в 1000 грн, и более 200 млн грн уже потрачены теми, кто сформировал карты, и воспользовался этой программой. Чаще всего эти средства тратятся на покупку книг, кинотеатры, театры», — сказала Свириденко.
Она отметила, что сейчас эта программа реализуется через приложение «Дія», однако планируется, что в II-III кв. 2022 года украинцы смогут подать заявки и в оффлайн режиме. Программа «еПоддержка» будет действовать в течение всего следующего года.
«Деньги, которые люди получат на свою карту, можно будет расходовать в течение 4 месяцев со дня получения этих средств», — сказала Свириденко.
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