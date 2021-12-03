Штрафы за незаконное строительство в Украине существенно возрастут

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности. Соответственно в несколько раз вырастут штрафы за незаконное строительство и строительство, совершенное с нарушениями.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал подробности у заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрия Тация.
Предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс, чтобы увеличить санкции против нарушителей законодательства.
Усиливается ответственность за:
Законопроект также предлагает дополнить существующие нормативно-правовые документы дополнительными статьями. В частности, предусмотреть ответственность за невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц относительно временного ареста объектов незаконного строительства.
Кроме того, детализируются нарушения в ходе осуществления авторского и технического надзоров, за которые устанавливаются санкции.
По словам Тация, повышение штрафов – сейчас это наиболее действенный механизм для предотвращения нарушений в градостроительной сфере и способ обеспечить легальное и качественное строительство.
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