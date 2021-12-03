Штрафы за незаконное строительство в Украине существенно возрастут

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №5877 об усилении ответственности в сфере градостроительной деятельности. Соответственно в несколько раз вырастут штрафы за незаконное строительство и строительство, совершенное с нарушениями.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал подробности у заместителя директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Юрия Тация.

Предусматривается внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс, чтобы увеличить санкции против нарушителей законодательства.

Усиливается ответственность за:

самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятых земельных участках – 85-170 тысяч гривен (сейчас – 17-68 тысяч гривен);

выполнение строительных работ без получения соответствующего права – 34-42,5 тысячи гривен (сейчас – 4250-5950 тысяч гривен);

использование объектов, не принятых в эксплуатацию – 17-25,5 тысячи гривен (сейчас – 4250-5950 тысяч гривен).

Законопроект также предлагает дополнить существующие нормативно-правовые документы дополнительными статьями. В частности, предусмотреть ответственность за невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц относительно временного ареста объектов незаконного строительства.

Кроме того, детализируются нарушения в ходе осуществления авторского и технического надзоров, за которые устанавливаются санкции.

По словам Тация, повышение штрафов – сейчас это наиболее действенный механизм для предотвращения нарушений в градостроительной сфере и способ обеспечить легальное и качественное строительство.

Справка Finance.ua:

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