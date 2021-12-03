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Пользователей «Дії» будут предупреждать, если кто-то захочет проверить их кредитную историю, — Минцифры

Пользователей «Дії» будут предупреждать, если кто-то захочет проверить их кредитную историю, — Минцифры

В приложении государственных услуг Дія появится новая функция для защиты украинцев от мошенников. Речь идет о push-уведомлениях о проверке кредитной истории при открытии нового кредита.

Уведомления будут поступать на мобильный телефон в случае сторонней проверки кредитной истории. Об инициативе рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации во вторник, 21 декабря.

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Как объяснили в министерстве, из приложения можно перейти по ссылке для получения деталей по займу. Также можно будет написать жалобу. Речь идет о ситуациях, когда на человека будут пытаться взять кредит посторонние лица. Услугу можно будет установить в настройках в приложении в ближайшее время.

У Минцифры также отметили, что в целом кредитную историю могут проверять работодатели при устройстве человека на работу, а также банки и финучреждения. Однако обычно человека об этом не уведомляют.

В министерстве считают, что такая услуга поможет гражданам защититься от злоумышленников и сохранить свои деньги.

По материалам Обозреватель
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