Пользователей «Дії» будут предупреждать, если кто-то захочет проверить их кредитную историю, — Минцифры

В приложении государственных услуг Дія появится новая функция для защиты украинцев от мошенников. Речь идет о push-уведомлениях о проверке кредитной истории при открытии нового кредита.
Уведомления будут поступать на мобильный телефон в случае сторонней проверки кредитной истории. Об инициативе рассказали в пресс-службе Министерства цифровой трансформации во вторник, 21 декабря.
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Как объяснили в министерстве, из приложения можно перейти по ссылке для получения деталей по займу. Также можно будет написать жалобу. Речь идет о ситуациях, когда на человека будут пытаться взять кредит посторонние лица. Услугу можно будет установить в настройках в приложении в ближайшее время.
У Минцифры также отметили, что в целом кредитную историю могут проверять работодатели при устройстве человека на работу, а также банки и финучреждения. Однако обычно человека об этом не уведомляют.
В министерстве считают, что такая услуга поможет гражданам защититься от злоумышленников и сохранить свои деньги.
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