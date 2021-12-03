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Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРО

Первичные документы – не нужны: Гетманцев развеял популярные мифы о РРО

С 1 января 2021 года в Украине вводят обязательные регистраторы расчетных операций (РРО) для плательщиков единого налога — физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают в сфере торговли, общественного питания и услуг. Эти правила обязательно начнут действовать — их не будут отменять или переносить.

Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

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Народный депутат развеял самые популярные мифы о программных (ПРРО) или обычных РРО, которые, по его словам, распространяются мошенниками.

Учет первичных документов или любой другой учет для ФЛП 2−3 групп вести не нужно. Госналоговая (ГНС) не может требовать первичные документы у плательщиков единого налога за исключением трех рисковых групп.

Предварительное программирование товаров необходимо осуществлять только в случае реализации подакцизных товаров.
«Для сельских магазинов, которые не продают подакцизные товары, использование РРО не обязательно», — уточнил Гетманцев.

Безналичные расчеты за услуги не предусматривают использование ПРРО/РРО.

«Те правила, которые работают в Европе, — намного жестче тех правил, которые вводим мы. Эти нормы точно заработают. Любые схемы по уклонению от установки РРО, установление лимитов и прочее — это абсурд», — сказал глава комитета.

В то же время он напомнил, что в стране действует мораторий на физические проверки налоговиками малого и среднего бизнеса. Такой запрет будет до конца карантина, а значит ГНС пока не сможет проверить установку РРО.

Напомним, 17 декабря под парламентом прошел митинг представителей бизнеса, которые требовали принять законопроект об отсрочке фискализации. Однако народные депутаты не поддержали этот документ.

По материалам УБР
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