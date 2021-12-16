В Украине зафиксировали рекордный рост количества ФЛП за последние 5 лет

В Украине уже несколько лет отмечается рост количества частных предпринимателей. В текущем году численность ФЛП в стране возросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние 5 лет.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.
После очищения от «спящих ФЛП» в 2016-2017 гг. украинская «фопономика» показывает постоянный прирост. Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФЛП даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации.
В 2020 году физлица-предприниматели перечислили в бюджет страны налогов на сумму 52,5 млрд гривен.
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