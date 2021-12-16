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В Украине зафиксировали рекордный рост количества ФЛП за последние 5 лет

В Украине зафиксировали рекордный рост количества ФЛП за последние 5 лет

В Украине уже несколько лет отмечается рост количества частных предпринимателей. В текущем году численность ФЛП в стране возросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние 5 лет.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

После очищения от «спящих ФЛП» в 2016-2017 гг. украинская «фопономика» показывает постоянный прирост. Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФЛП даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации.

В 2020 году физлица-предприниматели перечислили в бюджет страны налогов на сумму 52,5 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • физические лица-предприниматели (ФЛП) и наемные работники, которые неверно внесли IBAN, еще могут получить 8000 гривен пособия;
  • с 1 января следующего года в Украине все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны будут установить регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты) и выдавать чеки. Что изменится и кого ждут крупные штрафы – читайте здесь;
  • предприниматели «на упрощенке», задействованные в сферах оптовой и розничной торговли, HoReCa и перерабатывающей промышленности, чаще других скрывают свои доходы и не уплачивают налоги в полном объеме. При этом в большинстве случаев у этих предпринимателей — значительные обороты бизнеса.
По материалам Finance.UA
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