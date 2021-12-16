В Украине зафиксировали рекордный рост количества ФЛП за последние 5 лет

В Украине уже несколько лет отмечается рост количества частных предпринимателей. В текущем году численность ФЛП в стране возросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние 5 лет.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

После очищения от «спящих ФЛП» в 2016-2017 гг. украинская «фопономика» показывает постоянный прирост. Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФЛП даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации.

В 2020 году физлица-предприниматели перечислили в бюджет страны налогов на сумму 52,5 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

физические лица-предприниматели ( ФЛП ) и наемные работники, которые неверно внесли IBAN , еще могут получить 8000 гривен пособия;

с 1 января следующего года в Украине все физлица-предприниматели, которые работают с потребителями, должны будут установить регистраторы расчетных операций ( РРО , кассовые аппараты) и выдавать чеки. Что изменится и кого ждут крупные штрафы – читайте здесь;