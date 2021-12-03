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Новая почта напомнила об обновлении тарифов на некоторые услуги с нового года

Новая почта напомнила об обновлении тарифов на некоторые услуги с нового года

Компания «Новая почта» с 1 января 2022 года обновляет тарифы на некоторые услуги. Finance.ua узнал, что меняется.

Как сообщает пресс-служба компании, доставка документов весь следующий год будет стоить 40 гривен, и в эту сумму уже включен фирменный картонный конверт.

«Делаем твой документооборот простым и доступным», — добавили в пресс-службе «Новой почты».

Кроме того, компания продлевает спецтариф на доставку в почтоматы за 35 гривен до марта 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января 2022 года «Новая почта» готовит обновление тарифов. Планируются следующие обновления:

  • тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром. С 2022 года стоимость составит 15 гривен за посылку весом до 30 кг, что существенно ниже стоимости базового отправления;
  • упрощение тарифных зон, которое позволит клиентам быстрее ориентироваться в стоимости доставки. С 2022 года она будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения по трем тарифным зонам: а) по городу и его пригороду; б) между городами Украины; в) из/в поселок городского типа или село.

Справка Finance.ua:

  • в связи с новогодними праздниками отделения Новой почты изменят привычный график работы.
  • Новая почта Глобал запустила седьмую страну для онлайн-шоппинга — Италию. Теперь у клиентов появилась возможность заказывать итальянские товары напрямую — через платформу NP Shopping;
  • собственная авиакомпания «Новой почты» Supernova Airlines, о запуске которой стало известно в октябре, поможет оператору контролировать все цепочки поставок из-за границы в Украину. Первые самолеты с посылками начнут летать уже в середине 2022 года.
По материалам Finance.UA
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