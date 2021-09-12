День финансов: главные цифры госбюджета-2022, новинки от Apple, растаможка авто через «Дію»

Пока компания Apple презентовала свои новые смартфоны iPhone 13, планшеты iPad и часы Apple Watch (здесь мы кратко рассказываем обо всех новинках), Кабинет Министров утверждал госбюджет-2022:

Основные цифры госбюджета-2022. Кабмин утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Среди главных цифр в проекте госбюджета на следующий год: среднемесячная зарплата – 15 258 гривен, средний курс гривны к доллару – 28,6-28,7 грн/доллар, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%. В материале по ссылке рассказываем больше деталей относительно госбюджета на 2022 год.

Добавим только, что на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги в проекте госбюджета-2022 предусмотрено 34 млрд грн. А на пенсионное обеспечение предлагается предусмотреть в 2022 году 200,6 млрд грн.

Кстати, Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в госбюджет-2021. В целом законопроектом предлагается внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн — с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.

Пособия по безработице по-новому и деньги на бизнес. Кабмин планирует модернизировать сферу занятости. Так, планируется повысить минимальную границу страхового стажа для определения размера пособия. Документ также предусматривает введение господдержки для предприятий, которые возьмут на работу длительных безработных. Также законопроект предлагает предоставлять финансовую помощь безработным для организации предпринимательской деятельности.

Растаможка авто через «Дію». Правительство также приняло постановление, которое даст старт реализации экспериментального проекта по растаможке транспортного средства через «Дію». Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль – это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор, и завершить таможенное оформление в автоматическом режиме.

Кроме того, Минцифры осенью представит новые сервисы в «Дії». Вскоре для всех пользователей приложения будут запущены оповещения о проверке банком кредитной истории человека. Появится возможность назначения и перерасчета пенсии, помощи одиноким матерям и получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

15 самых комфортных банков Украины по версии Forbes. Согласно рейтингу украинского журнала Forbes, самым комфортным банком для физлиц из 73 действующих учреждений в стране стал ПриватБанк. Он набрал 74 балла из 100 возможных по трем критериям: размер ставок и комиссий, удобство, надежность. Второе место в списке с 65 баллами занял государственный Ощадбанк. Тройку лидеров замыкает финучреждение с частным капиталом – банк ПУМБ.

Действие зеленых COVID-сертификатов продлили. Кабинет Министров продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до одного года. Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19. Добавим, что адаптивный карантин в Украине будет работать по новым правилам с 20 сентября.