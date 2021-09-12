0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 73 0

День финансов: главные цифры госбюджета-2022, новинки от Apple, растаможка авто через «Дію»

День финансов: главные цифры госбюджета-2022, новинки от Apple, растаможка авто через «Дію»

Пока компания Apple презентовала свои новые смартфоны iPhone 13, планшеты iPad и часы Apple Watch (здесь мы кратко рассказываем обо всех новинках), Кабинет Министров утверждал госбюджет-2022:

Основные цифры госбюджета-2022. Кабмин утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Среди главных цифр в проекте госбюджета на следующий год: среднемесячная зарплата – 15 258 гривен, средний курс гривны к доллару – 28,6-28,7 грн/доллар, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%. В материале по ссылке рассказываем больше деталей относительно госбюджета на 2022 год.

Добавим только, что на финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги в проекте госбюджета-2022 предусмотрено 34 млрд грн. А на пенсионное обеспечение предлагается предусмотреть в 2022 году 200,6 млрд грн.

Кстати, Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в госбюджет-2021. В целом законопроектом предлагается внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн — с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.

Пособия по безработице по-новому и деньги на бизнес. Кабмин планирует модернизировать сферу занятости. Так, планируется повысить минимальную границу страхового стажа для определения размера пособия. Документ также предусматривает введение господдержки для предприятий, которые возьмут на работу длительных безработных. Также законопроект предлагает предоставлять финансовую помощь безработным для организации предпринимательской деятельности.

Растаможка авто через «Дію». Правительство также приняло постановление, которое даст старт реализации экспериментального проекта по растаможке транспортного средства через «Дію». Как объяснил премьер-министр Денис Шмыгаль – это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор, и завершить таможенное оформление в автоматическом режиме.

Кроме того, Минцифры осенью представит новые сервисы в «Дії». Вскоре для всех пользователей приложения будут запущены оповещения о проверке банком кредитной истории человека. Появится возможность назначения и перерасчета пенсии, помощи одиноким матерям и получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

15 самых комфортных банков Украины по версии Forbes. Согласно рейтингу украинского журнала Forbes, самым комфортным банком для физлиц из 73 действующих учреждений в стране стал ПриватБанк. Он набрал 74 балла из 100 возможных по трем критериям: размер ставок и комиссий, удобство, надежность. Второе место в списке с 65 баллами занял государственный Ощадбанк. Тройку лидеров замыкает финучреждение с частным капиталом – банк ПУМБ.

Действие зеленых COVID-сертификатов продлили. Кабинет Министров продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до одного года. Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19. Добавим, что адаптивный карантин в Украине будет работать по новым правилам с 20 сентября.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.