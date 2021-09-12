Forbes назвал 15 самых комфортных банков Украины

Самым комфортным банком для физлиц из 73 действующих учреждений в стране стал ПриватБанк. Он набрал 74 балла из 100 возможных по трем критериям: размер ставок и комиссий, удобство, надежность.
Рейтинг составил украинский журнал Forbes.
Второе место в списке с 65 баллами занял государственный Ощадбанк.
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Тройку лидеров замыкает финучреждение с частным капиталом – банк ПУМБ (60 баллов), который входит в корпорацию СКМ Рината Ахматова.
Также в топ-15 вошли такие банки:
Аналитики отмечают, что на сегодня возможность открыть счет и провести операции онлайн намного важнее необходимости физического посещения банка. Поэтому в Украине ежедневно закрывается в среднем по два отделения.
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Таким образом, удобные финучреждения опережают те, которые предлагают исключительно привлекательные процентные ставки.
Рейтинг составляли с учетом анализа размера ставок по депозитам, ипотекам, комиссий за снятие наличных в банкоматах, перевода средств и объемов кредитования.
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