Forbes назвал 15 самых комфортных банков Украины

Самым комфортным банком для физлиц из 73 действующих учреждений в стране стал ПриватБанк. Он набрал 74 балла из 100 возможных по трем критериям: размер ставок и комиссий, удобство, надежность.

Рейтинг составил украинский журнал Forbes.

Второе место в списке с 65 баллами занял государственный Ощадбанк.

Читайте также: Самые прибыльные и самые убыточные банки в первом полугодии

Тройку лидеров замыкает финучреждение с частным капиталом – банк ПУМБ (60 баллов), который входит в корпорацию СКМ Рината Ахматова.

Также в топ-15 вошли такие банки:

Креди Агриколь Банк;

ОТП Банк;

Банк; Райффайзен Банк;

Универсал Банк;

Альфа-Банк;

А-Банк;

Укрсиббанк;

Таскомбанк;

Кредобанк;

Укргазбанк (государственный);

ПроКредит Банк;

Банк Кредит Днепр.

Аналитики отмечают, что на сегодня возможность открыть счет и провести операции онлайн намного важнее необходимости физического посещения банка. Поэтому в Украине ежедневно закрывается в среднем по два отделения.

Читайте также: Банки изменили ставки: под какой процент можно разместить депозит

Таким образом, удобные финучреждения опережают те, которые предлагают исключительно привлекательные процентные ставки.

Рейтинг составляли с учетом анализа размера ставок по депозитам, ипотекам, комиссий за снятие наличных в банкоматах, перевода средств и объемов кредитования.