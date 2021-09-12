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Forbes назвал 15 самых комфортных банков Украины

Forbes назвал 15 самых комфортных банков Украины

Самым комфортным банком для физлиц из 73 действующих учреждений в стране стал ПриватБанк. Он набрал 74 балла из 100 возможных по трем критериям: размер ставок и комиссий, удобство, надежность.

Рейтинг составил украинский журнал Forbes.

Второе место в списке с 65 баллами занял государственный Ощадбанк.

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Тройку лидеров замыкает финучреждение с частным капиталом – банк ПУМБ (60 баллов), который входит в корпорацию СКМ Рината Ахматова.

Также в топ-15 вошли такие банки:

  • Креди Агриколь Банк;
  • ОТП Банк;
  • Райффайзен Банк;
  • Универсал Банк;
  • Альфа-Банк;
  • А-Банк;
  • Укрсиббанк;
  • Таскомбанк;
  • Кредобанк;
  • Укргазбанк (государственный);
  • ПроКредит Банк;
  • Банк Кредит Днепр.

Аналитики отмечают, что на сегодня возможность открыть счет и провести операции онлайн намного важнее необходимости физического посещения банка. Поэтому в Украине ежедневно закрывается в среднем по два отделения.

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Таким образом, удобные финучреждения опережают те, которые предлагают исключительно привлекательные процентные ставки.

Рейтинг составляли с учетом анализа размера ставок по депозитам, ипотекам, комиссий за снятие наличных в банкоматах, перевода средств и объемов кредитования.

По материалам УБР
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