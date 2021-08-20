Самые прибыльные и самые убыточные банки в первом полугодии

В январе-июле 2021 года украинские банки получили 39,765 млрд грн чистой прибыли. Самым прибыльным снова стал государственный ПриватБанк, который заработал 16,4 млрд грн. Самым убыточным стал банк «Земельный капитал» (почти 103 млн грн), который в середине августа был признан неплатежеспособным.
Об этом говорят данные Национального банка Украины.
Наиболее прибыльными за 7 месяцев года были:
1. ПриватБанк – 16,39 млрд грн.
2. Сбербанк – 3,31 млрд грн.
3. Райффайзен Банк Аваль – 2,76 млрд грн.
4. ПУМБ – 2,27 млрд грн.
5. Универсал Банк – 2,05 млрд грн.
6. Альфа-Банк – 1,87 млрд грн.
7. ОТП Банк – 1,56 млрд грн.
8. Укрэксимбанк – 1,37 млрд грн.
9. Укргазбанк – 1,13 млрд грн.
10. Ситибанк – 896 млн грн.
11. Креди Агриколь Банк – 845 млн грн.
12. Банк Кредит Днепр – 763 млн грн.
13. Укрсиббанк – 675 млн грн.
14. Ощадбанк – 606 млн грн.
15. Кредобанк – 498 млн грн.
16. ПроКредит Банк – 434 млн грн.
17. Банк «Пивденный» – 375 млн грн.
18. Таскомбанк – 307 млн грн.
19. Идея Банк – 309 млн грн.
20. А-Банк – 271 млн грн.
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По данным НБУ, 63 из 72 действующих банков были прибыльными, а 9 банков получили убытки.
Убыточными в январе-июле были:
1. Банк «Земельный капитал» – 102,8 млн грн.
2. Правэкс Банк – 100,6 млн грн.
3. Проминвестбанк – 59,5 млн грн.
4. Юнекс Банк – 25 млн грн.
5. БТА Банк – 22,5 млн грн.
6. Альпари Банк – 4,75 млн грн.
7. АП Банк (Агропросперис Банк) – 1,96 млн грн.
8. Украинский банк реконструкции и развития – 5,28 млн грн.
9. Банк «Траст-капитал” – 2,3 млн грн.
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