Банки изменили ставки: под какой процент можно разместить депозит

По состоянию на 1 сентября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по данным НБУ, сократился на 0,8% до 679,612 млрд гривен по сравнению с данными на 1 августа.

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Как изменились вклады:

с начала года вклады населения в банках выросли на 0,7% с 674,718 млрд гривен;

гривневые вклады населения в банках в августе сократились на 1,6% до 417,152 млрд гривен;

объем валютных депозитов населения в гривневом эквиваленте в отчетном месяце вырос на 0,5% до 262,459 млрд гривен;

депозиты юридических лиц (гривневые и валютные) в августе сократились на 1,5% до 676,585 млрд гривен.

Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в августе для юрлиц выросла на 0,5 п. п. до 4,6%, для физлиц – снизилась на 0,1 п. п. до 6,9%.

Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,8% (-0,2 п. п.), для населения – 0,5% (-0,1 п. п.).

Справка Finance.ua:

в Украине изменили определение понятия «вклад» и правила расчета суммы возмещения средств вкладчиков;

Фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирует возврат средств в пределах установленной законодательством суммы возмещения. Сегодня это – 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

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