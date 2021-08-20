Банки изменили ставки: под какой процент можно разместить депозит

По состоянию на 1 сентября объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по данным НБУ, сократился на 0,8% до 679,612 млрд гривен по сравнению с данными на 1 августа.
Finance.ua как портал, который знает все о сбережениях, рассказывает, под какой процент можно разместить депозит в банке.
Как изменились вклады:
Средняя процентная ставка по гривневым депозитам (среднемесячная) в августе для юрлиц выросла на 0,5 п. п. до 4,6%, для физлиц – снизилась на 0,1 п. п. до 6,9%.
Ставка по валютным депозитам для юрлиц составила 0,8% (-0,2 п. п.), для населения – 0,5% (-0,1 п. п.).
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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