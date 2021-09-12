Пособие по безработице будут выплачивать по-новому

В правительстве взялись за модернизацию сферы занятости — ради уменьшения уровня безработицы. Уже разработан кардинально новый подход к выплате пособия по безработице. Квоты на трудоустройство молодежи при этом ликвидируют, вместо этого планируют давать деньги на открытие собственного дела.

Соответствующий проект закона о реформировании Службы занятости и социального страхования на случай безработицы был одобрен Кабинетом министров в среду, 15 сентября.

Документ также предусматривает введение господдержки для предприятий, которые возьмут на работу длительных безработных (в том числе выпускников вузов).

Что изменится в получении пособия по безработице:

1. Повышается минимальная граница страхового стажа для определения размера пособия в зависимости от продолжительности такого стажа. Предлагается, чтобы размер выплаты привязывался к трудовой выслуге лет только в том случае, если в течение 18 месяцев перед регистрацией лица в качестве безработного его страховой стаж составлял 12 месяцев. Сейчас такие сроки — 12 и 6 месяцев соответственно.

А вот те безработные, которые будут иметь 6 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, получат минимальный размер пособия по безработице.

2. Продолжительность выплаты пособия по безработице будет определяться в зависимости от страхового стажа:

до 5 лет — 180 календарных дней;

от 5 до 15 лет — 240 календарных дней;

от 15 до 25 лет — 300 календарных дней;

более 25 лет — 360 календарных дней.

3. Размер пособия по безработице будет определяться в процентах от средней зарплаты в зависимости от страхового стажа:

до 5 лет — 50% средней зарплаты;

от 5 до 15 лет — 60%;

от 15 до 25 лет — 70%;

более 25 лет — 80%.

4. Пособие по безработице будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице — 100%;

в дальнейшем — 50%.

Сейчас действуют такие нормативы: первые 90 календарных дней — 100%, в течение следующих 90 календарных дней — 80%; в дальнейшем — 70%.

Вместо квот — компенсации и госпомощь

Законопроект предлагает ликвидировать неэффективный механизм квотирования рабочих мест для молодежи. Его заменят поощрением работодателей, которые изъявят желание взять на работу неопытных выпускников вузов, а также лиц предпенсионного возраста.

Кроме того, государство компенсирует расходы в размере ЕСВ в таких случаях:

за трудоустроенных на первое рабочее место лиц в возрасте до 35 лет (то есть тех, кто до этого возраста еще нигде официально не работал);

за оформление на работу длительных безработных.

Из безработных — в бизнесмены

Законопроект предлагает предоставлять финансовую помощь безработным для организации предпринимательской деятельности. В каком порядке и на каких условиях такая помощь будет предоставляться, отдельно определит Кабмин.

С 1 января 2022 года начинает действовать новая государственная программа, утвержденная постановлением Кабмина № 397 «Некоторые вопросы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей». Не исключено, что аналогичный алгоритм будет применен при разработке порядка предоставления финпомощи безработным на открытие своего дела.

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