Пособие по безработице будут выплачивать по-новому

В правительстве взялись за модернизацию сферы занятости — ради уменьшения уровня безработицы. Уже разработан кардинально новый подход к выплате пособия по безработице. Квоты на трудоустройство молодежи при этом ликвидируют, вместо этого планируют давать деньги на открытие собственного дела.
Соответствующий проект закона о реформировании Службы занятости и социального страхования на случай безработицы был одобрен Кабинетом министров в среду, 15 сентября.
Документ также предусматривает введение господдержки для предприятий, которые возьмут на работу длительных безработных (в том числе выпускников вузов).
Что изменится в получении пособия по безработице:
1. Повышается минимальная граница страхового стажа для определения размера пособия в зависимости от продолжительности такого стажа. Предлагается, чтобы размер выплаты привязывался к трудовой выслуге лет только в том случае, если в течение 18 месяцев перед регистрацией лица в качестве безработного его страховой стаж составлял 12 месяцев. Сейчас такие сроки — 12 и 6 месяцев соответственно.
А вот те безработные, которые будут иметь 6 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, получат минимальный размер пособия по безработице.
2. Продолжительность выплаты пособия по безработице будет определяться в зависимости от страхового стажа:
3. Размер пособия по безработице будет определяться в процентах от средней зарплаты в зависимости от страхового стажа:
4. Пособие по безработице будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:
Сейчас действуют такие нормативы: первые 90 календарных дней — 100%, в течение следующих 90 календарных дней — 80%; в дальнейшем — 70%.
Вместо квот — компенсации и госпомощь
Законопроект предлагает ликвидировать неэффективный механизм квотирования рабочих мест для молодежи. Его заменят поощрением работодателей, которые изъявят желание взять на работу неопытных выпускников вузов, а также лиц предпенсионного возраста.
Кроме того, государство компенсирует расходы в размере ЕСВ в таких случаях:
Из безработных — в бизнесмены
Законопроект предлагает предоставлять финансовую помощь безработным для организации предпринимательской деятельности. В каком порядке и на каких условиях такая помощь будет предоставляться, отдельно определит Кабмин.
С 1 января 2022 года начинает действовать новая государственная программа, утвержденная постановлением Кабмина № 397 «Некоторые вопросы содействия экономической самостоятельности малообеспеченных семей». Не исключено, что аналогичный алгоритм будет применен при разработке порядка предоставления финпомощи безработным на открытие своего дела.
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