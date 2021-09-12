Растаможить авто можно будет через «Дію»

Кабмин принял постановление, которое даст старт реализации экспериментального проекту по растаможке транспортного средства через «Дію». Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал детали проекта.
Как процесс происходит сейчас. Таможенное оформление транспортных средств предусматривает необходимость заполнения физическими и юридическими лицами предварительной таможенной декларации, общей декларации прибытия и/или таможенной декларации в письменной форме, что влечет определенные неудобства, связанные с отсутствием опыта заполнения данных видов деклараций.
Что предлагают изменить. Документом определяются особенности осуществления таможенного оформления наземных транспортных средств, которые классифицируются по товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД (легковые машины), ввозимые на таможенную территорию Украины.
«Мы планируем сделать возможным растаможивание транспортного средства через „Дію“. Принимаем соответствующее постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта. Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор, и завершение таможенного оформления вашего авто в автоматическом режиме», — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Что предусматривает документ:
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