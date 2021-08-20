Какие машины подпадают под льготы при растаможке

Проблему еврономеров в Украине пытались решить давно: для владельцев автомобилей на европейских номерах вводили льготный период для растаможки. Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал, кто сможет воспользоваться льготами на растаможку.

Воспользоваться льготами смогут не все владельцы еврономеров. Под действие законов подпадают машины, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в Украине в таможенном режиме временного ввоза или транзита. Эти автомобили должны быть «бывшими в употреблении» и иметь возраст более пяти лет.

Действие закона распространяется на транспортные средства, предусмотренные украинским классификатором товаров внешнеэкономической деятельности по кодам 8703 и 8704, то есть на легковые авто и автомобили для перевозки грузов общей массой не более 3,5 тонны.

Основной льготой является то, что на владельца еврономера, который решил его растаможить, не будет составлен протокол за нарушение таможенных правил, предусмотренных статьями 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины. Проще говоря, владельца еврономера не оштрафуют на 170 тыс. грн.

Однако на это можно рассчитывать лишь при условии уплаты добровольного взноса в сумме 8 500 грн. Он же одновременно является необходимым условием для растаможки авто.

Кроме того, автомобили облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость, а сумма акциза не будет зависеть от стоимости машины.

Документы, чтобы растаможить машину на еврономерах:

регистрационные (технические) документы на транспортное средство (как правило, это технический паспорт);

документы, подтверждающие право собственности лица на транспортное средство (как правило, это договор купли-продажи) или право им распоряжаться и декларировать (как правило, это доверенность);

счет-фактура (инвойс) или другой документ, который определяет стоимость товара (возможно, это будет один и тот же документ, подтверждающий право собственности).

Все документы подаются вместе с таможенной декларацией.

Растаможить машину можно в любом таможенном органе на всей территории Украины. С их перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Подробнее читайте в материале — Как оформить авто на еврономерах

Справка Finance.ua:

15 июня введены в действие законы № 1402-ІХ и № 1403-ІХ. Они дают владельцам авто на еврономерах временную возможность осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов и других обязательных платежей.

этой возможностью можно воспользоваться до 10 ноября 2021 года. Для участников боевых действий период несколько больше — законодатель определяет для них предельным сроком 8 февраля 2022 года.

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