Действие украинских COVID-сертификатов продлили до года

В августе ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении Дія. Украина также признает сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, что Кабинет Министров продлил действие зеленых COVID-сертификатов международного образца до одного года. Они доступны после полного курса вакцинации от COVID-19.
Согласно дополнению, срок действия международного COVID-сертификата составляет 365 дней со дня введения последней дозы в соответствии с протоколом вакцинации от COVID-19.
Международный сертификат, который формируется на основании ПЦР-теста, будет действителен в течение 72 часов (с часа забора материалов для теста).
Сертификат на основании информации о выздоровлении от COVID, – 180 дней от даты забора материалов на позитивный тест.
Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как сгенерировать COVID-сертификат и Дія.Подпись в Дії. COVID-сертификат – это документ в Дії, подтверждающий статус о вакцинации. Сертификат можно сгенерировать в несколько кликов: нужно обновить приложение в PlayMarket или AppStore; затем в Дії надо нажать «Услуги», выбрать пункт «COVID-сертификаты» и «сгенерировать сертификат»; далее Дія.Подписью нужно подписать заявление на передачу данных из Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) в Дію.
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