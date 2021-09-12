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Осенняя презентация Apple 2021: все новинки

На презентации 14 сентября компания Apple представила новые смартфоны iPhone 13, планшеты iPad и часы Apple Watch.

Начальные модели iPhone 13 mini и iPhone 13:

  • Пять цветов корпуса.
  • Новое суперпрочное водонепроницаемое стекло.
  • Экран на 28% ярче. «Челку» уменьшили на 20%.
  • Две камеры, а не три. Но уверяют, что хуже от этого не будет. Камеры стали еще лучше.
  • Процессор A15, 6-ядерный.
  • iPhone 13 работает на 2,5 часа дольше, чем iPhone 12.
  • Цены: iPhone 13 mini — от $ 699, iPhone 13 — от $ 799.


Фото: thepage

Старшие модели iPhone 13 Pro и Pro Max:

  • Три камеры.


Фото: thepage

  • Четыре цвета, новый — небесно-голубой.


Фото: thepage

  • Частота обновления экрана 120 Гц.
  • В продаже с 24 сентября.
  • Цена: от $ 999 — за Pro и от $ 1099 — за Pro Max.

Новые планшеты iPad

  • Новая версия операционной системы iPad OS.
  • Процессор A13 — теперь iPad стал втрое быстрее.
  • Улучшили основную камеру — фокус будет ловиться быстрее. Матрица 12 Мп, поле зрения — 122 градуса.
  • Теперь камера будет следить за тем, кого она снимает. Раньше это было только в iPad Pro.
  • Цена — от $ 329. Предзаказ с 14 сентября, доставка на следующей неделе.


Фото: thepage

Вариант iPad Mini:

  • Размер экрана 8.3″, но габариты не меняются, просто уменьшили рамку.
  • Датчик Touch ID теперь расположен сверху.
  • Процессор стал на 40% быстрее.
  • Есть поддержка 5G.
  • Порт type-C.
  • Обновили обе камеры.
  • Появились стереодинамики.
  • Сделали чехлы пяти цветов.
  • Цена — от $ 499. Заказать можно с 14 сентября, доставка на следующей неделе.

Часы Apple Watch series 7:

  • Новый экран — на 20% больше (благодаря рамке).
  • Защита по стандарту IPX6 — впервые для часов. В них можно плавать и погружаться на глубину до 50 метров.
  • Новые функции для велосипедистов. Часы могут понять, что вы упали.
  • Заряжаются быстрее на 33%. До 80% можно зарядить за 45 минут.
  • Новый дисплей, картинка на нем меняется в зависимости от угла наклона.
  • Новые ремешки Nike и Hermes. Старые ремешки подойдут к новым часам.
  • Пять новых цветов.
  • Цена — от $ 399.
  • Будут доступны позже в сентябре.


Фото: thepage

По материалам The page
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