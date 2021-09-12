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Назначение пенсий, субсидий и соцвыплат: Минцифры готовит обновление «Дії»

Назначение пенсий, субсидий и соцвыплат: Минцифры готовит обновление «Дії»

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Минцифры осенью представит очередные новые сервисы. Finance.ua как портал, который знает все об экономии и сбережениях, узнал, что именно готовят для граждан.

Вскоре для всех пользователей «Дії» будут запущены оповещения о проверке банком кредитной истории человека:

«Эта услуга крайне необходима для того, чтобы выявлять случаи мошенничества. Если кто-то попытается взять на вас кредит, то вам придет оповещение, что банк проверяет вашу кредитную историю. Если кредит не берете именно вы, то можно будет известить об этом банк», — говорит Федоров.

Одной из приоритетных целей для Минцифры сегодня является создание Единого реестра всех социальных выплат. Это поможет экономить государству миллиарды гривен бюджетных средств и увеличить соцвыплаты для украинцев:

«Сегодня из-за неразберихи в реестрах пособие по безработице может получать 30-летний парень, который не работает официально, но в то же время постоянно путешествует и имеет два джипа. База данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости. Так государство теряет миллиарды гривен. Благодаря созданию Единого реестра соцвыплат можно исключить подобные ситуации и увеличивать пенсии и помощь тем, кто действительно в этом нуждается», — отметил Федоров.

Команда Минцифры также работает над реализацией в «Дії»:

  • назначения и перерасчета пенсии;
  • помощи одиноким матерям;
  • получения субсидии на оплату коммунальных услуг.

Процесс подачи заявлений будет упрощен, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственным структурам.

Справка Finance.ua:

  • в приложении «Дія» стали доступны небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года;
  • в Украине также упростили процедуру подачи заявления в ЗАГС о намерении вступить в брак. Теперь сделать это можно через портал государственных услуг «Дія»;
  • банки смогут подписывать с заемщиками кредитные договоры онлайн благодаря использованию украинцами услуги «Дія.Подпись» в мобильном приложении «Дія».
По материалам Finance.UA
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