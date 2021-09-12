Назначение пенсий, субсидий и соцвыплат: Минцифры готовит обновление «Дії»

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Минцифры осенью представит очередные новые сервисы. Finance.ua как портал, который знает все об экономии и сбережениях, узнал, что именно готовят для граждан.
Вскоре для всех пользователей «Дії» будут запущены оповещения о проверке банком кредитной истории человека:
«Эта услуга крайне необходима для того, чтобы выявлять случаи мошенничества. Если кто-то попытается взять на вас кредит, то вам придет оповещение, что банк проверяет вашу кредитную историю. Если кредит не берете именно вы, то можно будет известить об этом банк», — говорит Федоров.
Одной из приоритетных целей для Минцифры сегодня является создание Единого реестра всех социальных выплат. Это поможет экономить государству миллиарды гривен бюджетных средств и увеличить соцвыплаты для украинцев:
«Сегодня из-за неразберихи в реестрах пособие по безработице может получать 30-летний парень, который не работает официально, но в то же время постоянно путешествует и имеет два джипа. База данных получателей субсидий не видит базу данных авто или недвижимости. Так государство теряет миллиарды гривен. Благодаря созданию Единого реестра соцвыплат можно исключить подобные ситуации и увеличивать пенсии и помощь тем, кто действительно в этом нуждается», — отметил Федоров.
Команда Минцифры также работает над реализацией в «Дії»:
Процесс подачи заявлений будет упрощен, чтобы люди не собирали сотни справок и не ходили по разным государственным структурам.
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