Проект Госбюджета-2022. Сколько денег выделят на пенсии и субсидии

На финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги в проекте госбюджета-2022 предусмотрено 34 млрд грн.
Об этом свидетельствует проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.
«В отопительном сезоне 2021-2022 гг. в полном объеме будет обеспечено финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги», – сказал министр финансов Сергей Марченко.
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Кроме того, по словам министра, расходы на социальное обеспечение предлагается предусмотреть в размере 320,1 млрд грн.
«На пенсионное обеспечение предлагается предусмотреть в 2022 году 200,6 млрд грн», – добавил Марченко.
Бюджет Пенсионного фонда Украины, как ожидается, составит 531,2 млрд грн, что на 31 млрд грн превышает показатель 2021 года.
В то же время дополнительные расходы на индексацию пенсий с 1 марта предусмотрено в размере 28,2 млрд грн, выплаты военным пенсионерам – 10,6 млрд грн, перерасчет пенсий чернобыльцам – 2,5 млрд грн. Индексация компенсационных выплат 75-80-летним пенсионерам – 1,5 млрд грн, доплата к пенсии лицам с инвалидностью i группы – 147,6 млн грн.
Как добавил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале, с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это будет касаться тех категорий граждан, пенсия которых меньше размера средней заработной платы за 2020 год.
Кроме того, по его словам, с марта 2023 года продолжится ежегодная индексация таких доплат.
Также с 1 декабря 2022 года лица до 70 лет, получающие пенсию объемом до 2500 грн и не работающие, будут получать доплату к этой сумме. Нужно также иметь 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет – для женщин. Женщины, родившиеся в 1962 году, получат повышение к пенсии в 9% при условии, что до этого им не назначалась какая-либо пенсия.
Шмыгаль также напомнил, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты до 400 грн.
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