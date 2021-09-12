0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Проект Госбюджета-2022. Сколько денег выделят на пенсии и субсидии

Проект Госбюджета-2022. Сколько денег выделят на пенсии и субсидии

На финансирование субсидий на жилищно-коммунальные услуги в проекте госбюджета-2022 предусмотрено 34 млрд грн.

Об этом свидетельствует проект Закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.

«В отопительном сезоне 2021-2022 гг. в полном объеме будет обеспечено финансирование льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги», – сказал министр финансов Сергей Марченко.

Читайте также: Кому назначат субсидию на следующий период без обращений

Кроме того, по словам министра, расходы на социальное обеспечение предлагается предусмотреть в размере 320,1 млрд грн.

«На пенсионное обеспечение предлагается предусмотреть в 2022 году 200,6 млрд грн», – добавил Марченко.

Бюджет Пенсионного фонда Украины, как ожидается, составит 531,2 млрд грн, что на 31 млрд грн превышает показатель 2021 года.

В то же время дополнительные расходы на индексацию пенсий с 1 марта предусмотрено в размере 28,2 млрд грн, выплаты военным пенсионерам – 10,6 млрд грн, перерасчет пенсий чернобыльцам – 2,5 млрд грн. Индексация компенсационных выплат 75-80-летним пенсионерам – 1,5 млрд грн, доплата к пенсии лицам с инвалидностью i группы – 147,6 млн грн.

Как добавил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале, с 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен. Это будет касаться тех категорий граждан, пенсия которых меньше размера средней заработной платы за 2020 год.

Кроме того, по его словам, с марта 2023 года продолжится ежегодная индексация таких доплат.

Также с 1 декабря 2022 года лица до 70 лет, получающие пенсию объемом до 2500 грн и не работающие, будут получать доплату к этой сумме. Нужно также иметь 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет – для женщин. Женщины, родившиеся в 1962 году, получат повышение к пенсии в 9% при условии, что до этого им не назначалась какая-либо пенсия.

Шмыгаль также напомнил, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты до 400 грн.

О законодательных изменениях, касающихся соцвыплат, оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.