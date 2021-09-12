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Дороги и субсидии: на что Рада предлагает потратить дополнительные 40 млрд грн в этом году

Дороги и субсидии: на что Рада предлагает потратить дополнительные 40 млрд грн в этом году

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает изменения в госбюджет-2021, предусматривающие увеличение государственных расходов на некоторые программы, в частности дополнительные 12 млрд грн на выплату субсидий населению.

Текст соответствующего законопроекта под номером 6052 появился на сайте парламента, а Finance.ua рассказывает о главных нововведениях, которые предлагают нардепы.

В целом законопроектом предлагается внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн — с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.

Что предлагается? Законопроектом предусмотрено увеличить расходы общего фонда для финансирования неотложных нужд социального направления и реализации инфраструктурных проектов:

  • увеличить расходы на выплату льгот и жилищных субсидий населению по бюджетной программе Минсоцполитики “Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме” на 12,0 млрд грн;
  • на организацию Укравтодором ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения – выделить дополнительные 15 млрд грн;
  • для покрытия дефицита в средствах на выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины, в частности вознаграждения за сохранение жизни и здоровья военнослужащих, которые выполняют задачи в операции Объединенных сил, и недопущения образования кредиторской задолженности на конец года путем увеличения расходов Министерству обороны Украины на 3,8 млрд грн, в том числе на оплату труда (с начислениями) – на 5,7 млрд грн;
  • возобновление расходов по бюджетной программе “Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения” (расходы по данной программе увеличены на 2 млрд грн). Их должны направить на оплату пакета услуг стационарной помощи пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19.
По материалам Finance.UA
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