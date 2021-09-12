Дороги и субсидии: на что Рада предлагает потратить дополнительные 40 млрд грн в этом году

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает изменения в госбюджет-2021, предусматривающие увеличение государственных расходов на некоторые программы, в частности дополнительные 12 млрд грн на выплату субсидий населению.
Текст соответствующего законопроекта под номером 6052 появился на сайте парламента, а Finance.ua рассказывает о главных нововведениях, которые предлагают нардепы.
В целом законопроектом предлагается внести изменения в расходную часть бюджета, увеличив ее на 39,41 млрд грн — с 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн.
Что предлагается? Законопроектом предусмотрено увеличить расходы общего фонда для финансирования неотложных нужд социального направления и реализации инфраструктурных проектов:
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