0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина заключила новые соглашения с Германией — подробности

Казна и Политика
76
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Украина заключила новые соглашения с Германией — подробности
Украина заключила новые соглашения с Германией — подробности
Украина и Германия заключили ряд соглашений в сфере энергетики на общую сумму свыше €155 млн.

Что предусматривается

Договоренности предусматривают модернизацию украинской энергосистемы, развитие распределенной генерации, усиление защиты энергообъектов и обновление газовой инфраструктуры.
Об этом сообщает министр энергетики Денис Шмыгаль.

Энергетика

Соответствующие соглашения заключили по итогам украинско-германского бизнес-форума в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.
В частности, Министерство энергетики Украины и немецкая Siemens Energy будут сотрудничать в плане восстановления, модернизации и повышения устойчивости украинской энергосистемы. Стороны также разрабатывают возможность использования 12 газотурбинных установок Siemens Energy для развития распределенной генерации.
Отдельное соглашение заключили НЭК «Укрэнерго» и немецкие операторы электросетей 50Hertz и Amprion. Оно предусматривает сотрудничество по ускорению поставок в Украину критически важного электротехнического оборудования.
Речь идет, в частности, о трансформаторах, кабелях, коммутационном оборудовании и другой технике, необходимой для работы энергосистемы. Немецкие партнеры будут помогать Укрэнерго находить доступные производственные мощности и ближайшие возможности для заказа оборудования у международных производителей.

Совместные проекты «Нафтогаза» и Siemens Energy

Стороны будут работать над повышением устойчивости энергетической инфраструктуры и ее восстановлением.
В частности, сотрудничество будет охватывать защиту энергообъектов, проведение аудитов безопасности, кризисное управление, киберзащиту и меры по быстрому восстановлению инфраструктуры.
Также Украина и Siemens Energy прорабатывают проект поставки пяти газотурбинных компрессорных агрегатов для модернизации и расширения мощностей подземных хранилищ газа.
Стороны рассматривают возможность внедрения новых мощностей по генерации электроэнергии на базе технологических решений Siemens Energy и автоматизированных систем управления.
Договоренности охватывают сразу несколько ключевых направлений украинской энергетики — генерацию, передачу электроэнергии, газовую инфраструктуру, киберзащиту и физическую безопасность энергообъектов.
По материалам:
Finance.ua
Германия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems