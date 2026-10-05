Украина и Германия заключили ряд соглашений в сфере энергетики на общую сумму свыше €155 млн.

Что предусматривается

Договоренности предусматривают модернизацию украинской энергосистемы, развитие распределенной генерации, усиление защиты энергообъектов и обновление газовой инфраструктуры.

Об этом сообщает министр энергетики Денис Шмыгаль.

Энергетика

Соответствующие соглашения заключили по итогам украинско-германского бизнес-форума в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца.

В частности, Министерство энергетики Украины и немецкая Siemens Energy будут сотрудничать в плане восстановления, модернизации и повышения устойчивости украинской энергосистемы. Стороны также разрабатывают возможность использования 12 газотурбинных установок Siemens Energy для развития распределенной генерации.

Отдельное соглашение заключили НЭК «Укрэнерго» и немецкие операторы электросетей 50Hertz и Amprion. Оно предусматривает сотрудничество по ускорению поставок в Украину критически важного электротехнического оборудования.

Речь идет, в частности, о трансформаторах, кабелях, коммутационном оборудовании и другой технике, необходимой для работы энергосистемы. Немецкие партнеры будут помогать Укрэнерго находить доступные производственные мощности и ближайшие возможности для заказа оборудования у международных производителей.

Совместные проекты «Нафтогаза» и Siemens Energy

Стороны будут работать над повышением устойчивости энергетической инфраструктуры и ее восстановлением.

В частности, сотрудничество будет охватывать защиту энергообъектов, проведение аудитов безопасности, кризисное управление, киберзащиту и меры по быстрому восстановлению инфраструктуры.

Также Украина и Siemens Energy прорабатывают проект поставки пяти газотурбинных компрессорных агрегатов для модернизации и расширения мощностей подземных хранилищ газа.

Стороны рассматривают возможность внедрения новых мощностей по генерации электроэнергии на базе технологических решений Siemens Energy и автоматизированных систем управления.