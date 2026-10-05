Продавцы новых iPhone уже получили более полумиллиона штрафов

После начала официальных продаж в Украине гаджетов Apple Государственная налоговая служба усилила контроль за соблюдением законодательства при реализации мобильных телефонов и аксессуаров.

Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Налоговая провела 18 контрольных закупок

В сентябре 2026 года налоговые органы оформили 137 предварительных заказов на новые модели смартчасов, телефонов и другие товары бренда Apple.

По результатам 18 контрольных закупок установлены 5 фактов проведения расчетов без применения РРО/ПРРО и без выдачи покупателям фискальных чеков при покупке iPhone 18.

Штрафы превысили 500 тысяч гривен

Сумма финансовых санкций по указанным нарушениям превышает 500 тыс. гривен.

«Торговым сетям стоит позаботиться о надлежащем оформлении расчетов и выдаче покупателям фискальных чеков. Клиентов же призываем быть бдительными — чек это также защита ваших прав. В случае выявления нарушений — сообщайте на „ TAX Control “», — подчеркнули налоговики.