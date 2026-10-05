Продавцы новых iPhone уже получили более полумиллиона штрафов

В сентябре 2026 года налоговые органы оформили 137 предварительных заказов на новые модели смартчасов, телефонов и другие товары бренда Apple.
По результатам 18 контрольных закупок установлены 5 фактов проведения расчетов без применения РРО/ПРРО и без выдачи покупателям фискальных чеков при покупке iPhone 18.
Штрафы превысили 500 тысяч гривен
Сумма финансовых санкций по указанным нарушениям превышает 500 тыс. гривен.
«Торговым сетям стоит позаботиться о надлежащем оформлении расчетов и выдаче покупателям фискальных чеков. Клиентов же призываем быть бдительными — чек это также защита ваших прав. В случае выявления нарушений — сообщайте на „TAX Control“», — подчеркнули налоговики.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине 25 сентября стартовали продажи новых устройств Apple. В магазинах уже есть iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и наушники AirPods 5.