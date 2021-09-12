Кабмин утвердил госбюджет-2022 (показатели, инфографика)

Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год.
Об этом сообщается на заседании Кабмина 15 сентября.
Как отметил на заседании министр финансов Сергей Марченко, проект разработан на основе бюджетной декларации на 2022-2024 гг.
Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%,
Средний курс гривны к доллару – 28,6-28,7 грн/доллар.
Номинальный ВВП Украины – 5368,7 млрд гривен,
Среднемесячная зарплата – 15 258 гривен, уровень безработицы – 8,5%.
инфографика Минфин
На пенсии для 10,8 млн украинцев выделят 200,6 млрд гривен, на льготы и субсидии для 4,6 млн украинцев – 41,4 млрд гривен.
Доходы госбюджета – 2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году.
инфографика Минфин
Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен.
инфографика Минфин
Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.
инфографика Минфин
“Страна должна быть сильной и удобной для жизни. Поэтому увеличится финансирование сектора безопасности и обороны, на уровне 5,95 процентов ВВП. Мы предусмотрели средства на строительство и реконструкцию дорог, мостов и развитие транспортной инфраструктуры. Вырастут и расходы на цифровизацию. В частности будет профинансирована подготовка к Всеукраинской переписи населения “, – также сказал Марченко.
инфографика Минфин
21 сентября Министр финансов Украины Сергей Марченко представит проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022» в Верховной Раде Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Польша отказывается от российского газа5 ч. назад - 1275 17
Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистии3 ч. назад - 2940 8
Отсутствие накопительной пенсионной системы — это преступление, — ШмыгальВчера, 16:12 - 625 6
Евросоюз выделит Украине 600 миллионов евро5 ч. назад - 208 2
Средняя зарплата врача в следующем году превысит 22,5 тысячи - Шмыгаль6 ч. назад - 288 2
Деньги не нужно держать на счете в банке: Гетманцев разъяснил нюансы налоговой амнистии3 ч. назад - 2940 8
Как изменились цены на жилье за полтора года (инфографика)Вчера, 16:04 - 1408 1
В Канаде нашли более 3000 брошенных BMW и MINI (видео)Вчера, 23:55 - 1291
Польша отказывается от российского газа5 ч. назад - 1275 17
Осенняя презентация Apple 2021: все новинки6 ч. назад - 1206
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)Вчера, 10:46 - 93
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)Позавчера, 11:33 - 600 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 363
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 644 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1945