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Кабмин утвердил госбюджет-2022 (показатели, инфографика)

Кабмин утвердил госбюджет-2022 (показатели, инфографика)

Кабинет Министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона о государственном бюджете на 2022 год.

Об этом сообщается на заседании Кабмина 15 сентября.

Как отметил на заседании министр финансов Сергей Марченко, проект разработан на основе бюджетной декларации на 2022-2024 гг.

Рост реального ВВП Украины ожидается на уровне 3,8%, инфляция (декабрь к декабрю) составит 6,2%,

Средний курс гривны к доллару – 28,6-28,7 грн/доллар.

Номинальный ВВП Украины – 5368,7 млрд гривен,

Среднемесячная зарплата – 15 258 гривен, уровень безработицы – 8,5%.


инфографика Минфин

На пенсии для 10,8 млн украинцев выделят 200,6 млрд гривен, на льготы и субсидии для 4,6 млн украинцев – 41,4 млрд гривен.

Доходы госбюджета – 2022 составят 1277,7 млрд гривен, что на 161,7 млрд гривен больше, чем в 2021 году.


инфографика Минфин

Расходы вырастут на 103,1 млрд гривен до 1465,7 млрд гривен.


инфографика Минфин

Дефицит госбюджета запланирован на уровне 188 млрд гривен.


инфографика Минфин

“Страна должна быть сильной и удобной для жизни. Поэтому увеличится финансирование сектора безопасности и обороны, на уровне 5,95 процентов ВВП. Мы предусмотрели средства на строительство и реконструкцию дорог, мостов и развитие транспортной инфраструктуры. Вырастут и расходы на цифровизацию. В частности будет профинансирована подготовка к Всеукраинской переписи населения “, – также сказал Марченко.


инфографика Минфин

21 сентября Министр финансов Украины Сергей Марченко представит проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022» в Верховной Раде Украины.

Справка Finance.ua:

  • как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 15 сентября, Кабинет Министров прогнозирует в 2022 году рекордный за десять лет рост экономики Украины. ВВП должен вырасти примерно на 4%.
  • ранее в правительстве рассказали, как собираются привлекать инвесторов в Украину. Премьер-министр подчеркнул, что для увеличения объема инвестиций, вкладываемых в Украину, нужны комплексные изменения: «Судебная, антикоррупционная реформы, paperless economy, упрощение бюрократических процедур, упрощение подключения к сетям — это то, чего ожидают инвесторы» — подчеркнул премьер-министр и добавил, что правительство системно внедряет эти реформы.
По материалам Finance.UA
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