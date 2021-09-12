Стало известно, когда начнут действовать новые правила карантина

14 сентября Кабинет Министров установил новые карантинные нормы. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал у министра Кабмина Олега Немчинова, что адаптивный карантин в Украине будет работать по новым правилам с 20 сентября.
Теперь в случае введения желтого уровня эпидемической опасности упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при условии наличия не менее 80% работников с “желтыми” или “зелеными” COVID-сертификатами.
В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь “желтый” или “зеленый” COVID-сертификат.
Конечное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, соблюдать ли все карантинные ограничения, остается за владельцем.
В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать, только если 100% работников имеют “зеленый” COVID-сертификат.
Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов “зеленого” COVID-сертификата.
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При условии наличия у лица, пересекающего границу Украины, “желтого” или “зеленого” сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, оно может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.
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