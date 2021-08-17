День финансов: как получить COVID-сертификат в «Дії», и сколько Украина теряет на «Северном потоке-2»

Главные цифры и суммы пятницы, 20 августа:

0 гривен за COVID-сертификат в «Дії». Вчера мы писали о том, что Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты. Сегодня министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что чтобы получить COVID-сертификат, необходимо установить приложение «Дія» и перейти в раздел «Услуги». Затем нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. По его словам, процессом добавления СOVID-сертификата в приложение занимаются штатные работники госпредприятия, поэтому любые технические усовершенствования приложения не требуют дополнительного финансирования из госбюджета.

20 млрд гривен на создание ипотечной компании для украинцев. Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что Минфин создает украинскую финансово-жилищную компанию, которая будет компенсировать процентные ставки по государственному лизингу и ипотеке. На создание такой компании в бюджете предусмотрено 20 млрд гривен. Там планируют до конца этого года выйти на 3−5 тысяч ипотечных кредитов, на следующий год — в среднем эту цифру также поддерживать.

5 лет – и Ощадбанк одержал победу над «Сбербанком». Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского “Сбербанка” этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка. Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Сейчас “дочку” российского банка обязали прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

$5-6 млрд в год. Спектр мнений о влиянии «Северного потока-2» на энергетическую безопасность Европы в целом и отдельных стран, в частности Украины, очень широк. Finance.ua решил разобраться с тем, что наша страна может потерять или приобрести после начала работы «Северного потока-2»:

Кстати, в Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с предстоящим запуском газопровода «Северный поток-2», создается рабочая группа для выработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства. В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина не планирует менять транзитную газовую стратегию и будет настаивать на невозможности запуска газопровода «Северный поток-2».

99,99% акций для Vodafone. Vodafone Украина намерена приобрести 99,99% акций Частного акционерного общества «Фарлеп-Инвест», которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО «Кейбл ТВ-Финансы». Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи. В случае закрытия сделки Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «Кейбл ТВ-Финансы».

$35 млрд ВВП Украина потеряла из-за трудовой миграции. Аналитический центр Ukrainian Institute for the Future сообщает, что украинцы, которые на короткий или длительный период времени уезжают за рубеж работать, могли бы создавать в Украине дополнительно $35 млрд валового внутреннего продукта, если бы остались в своей стране.

$5 млн за британский ледокол. Украина приобрела британский ледокол «Джеймс Кларк Росс» для антарктических экспедиций. Он должен прийти в Одессу в начале осени этого года. С этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике.

200 млн грн на празднование Дня Независимости. Как подсчитал мониторинговый портал DoZorro, государственные структуры уже потратили на подготовку празднования 30-летия Дня Независимости 115 млн грн. Кроме этого, планируют подписать договоров на еще минимум 80 млн грн. Больше всего средств потратили на Киевщине, на втором месте – Днепропетровская область, на третьем – Харьковская область. А меньше всего было потрачено в Волынской обл.

А Finance.ua к 30-летию Независимости Украины решил подготовить 10 простых и не очень вопросов об интересных событиях, связанных с миром финансов в Украине. Испытайте себя в новом тесте от Finance.ua: