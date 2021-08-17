Vodafone Украина выходит на рынок фиксированной связи

Vodafone Украина сообщает о планах по выходу на рынок фиксированной связи.
Компания намерена приобрести 99,99% акций Частного акционерного общества «Фарлеп-Инвест», которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО «Кейбл ТВ-Финансы».
ЧАО «Фарлеп-Инвест» предоставляет услуги фиксированного доступа к сети Интернет и услуги фиксированной телефонной связи. ООО «Кейбл ТВ-финансы» предоставляет услуги фиксированного доступа к интернету. ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «Кейбл ТВ-Финансы» обладают частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5−2,7 ГГц.
Что это значит. В случае закрытия сделки Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «Кейбл ТВ-Финансы».
Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи.
Эта сделка не приведет к монополизации или какому-либо ограничению конкуренции на рынке, учитывая, что доли участников сделки на задействованных рынках незначительны, а рынок является высококонкурентным.
Читайте также: ТОП-5 стран, которые выбирают украинские туристы: аналитика мобильного оператора
«Выход на рынок фиксированной связи станет для Vodafone одним из стратегических приоритетов в ближайшие два года. Мы планируем предоставлять конвергентные услуги, поскольку потребители хотят получать все услуги — мобильную связь, мобильный и домашний интернет, телевидение „из одних рук“ с гарантированным качеством и удобным сервисом Vodafone, к которому уже привыкли наши клиенты», — прокомментировала заявление Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина построит большой флот до 2035 года - ЗеленскийВчера, 10:45 - 1217 19
Минэнерго предлагает списать задолженность госшахт по социальным платежам на 5,8 млрд грнВчера, 12:47 - 243 6
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobankВчера, 10:00 - 4169 5
Украинцы назвали самые большие препятствия для развития страныВчера, 20:03 - 520 3
Летающие «ланосы» или перспектива в будущем: что украинцы думают о создании государственного авиаперевозчикаВчера, 19:01 - 265 2
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobankВчера, 10:00 - 4169 5
Сентябрь будет сложным, но осенью гривна укрепится: инвестиционный аналитик назвал причиныВчера, 13:00 - 2318
МАУ устроила распродажу билетов: скидки до 30%Вчера, 15:01 - 2229
Украина построит большой флот до 2035 года - ЗеленскийВчера, 10:45 - 1217 19
ЕС признал выданные в Украине сертификаты от COVID-19Вчера, 16:00 - 921 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)34 мин. назад - 24
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 260
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 859 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2376 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1020 5