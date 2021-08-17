0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 177 0

Vodafone Украина выходит на рынок фиксированной связи

Vodafone Украина выходит на рынок фиксированной связи

Vodafone Украина сообщает о планах по выходу на рынок фиксированной связи.

Компания намерена приобрести 99,99% акций Частного акционерного общества «Фарлеп-Инвест», которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО «Кейбл ТВ-Финансы».

ЧАО «Фарлеп-Инвест» предоставляет услуги фиксированного доступа к сети Интернет и услуги фиксированной телефонной связи. ООО «Кейбл ТВ-финансы» предоставляет услуги фиксированного доступа к интернету. ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «Кейбл ТВ-Финансы» обладают частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5−2,7 ГГц.

Что это значит. В случае закрытия сделки Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «Кейбл ТВ-Финансы».

Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи.

Эта сделка не приведет к монополизации или какому-либо ограничению конкуренции на рынке, учитывая, что доли участников сделки на задействованных рынках незначительны, а рынок является высококонкурентным.

Читайте также: ТОП-5 стран, которые выбирают украинские туристы: аналитика мобильного оператора

«Выход на рынок фиксированной связи станет для Vodafone одним из стратегических приоритетов в ближайшие два года. Мы планируем предоставлять конвергентные услуги, поскольку потребители хотят получать все услуги — мобильную связь, мобильный и домашний интернет, телевидение „из одних рук“ с гарантированным качеством и удобным сервисом Vodafone, к которому уже привыкли наши клиенты», — прокомментировала заявление Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.