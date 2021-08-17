Vodafone Украина выходит на рынок фиксированной связи

Vodafone Украина сообщает о планах по выходу на рынок фиксированной связи.

Компания намерена приобрести 99,99% акций Частного акционерного общества «Фарлеп-Инвест», которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО «Кейбл ТВ-Финансы».

ЧАО «Фарлеп-Инвест» предоставляет услуги фиксированного доступа к сети Интернет и услуги фиксированной телефонной связи. ООО «Кейбл ТВ-финансы» предоставляет услуги фиксированного доступа к интернету. ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «Кейбл ТВ-Финансы» обладают частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5−2,7 ГГц.

Что это значит. В случае закрытия сделки Vodafone Украина планирует продолжать осуществлять те же виды хозяйственной деятельности, которые сейчас осуществляют ЧАО «Фарлеп-Инвест» и ООО «Кейбл ТВ-Финансы».

Целью покупки данных компаний для Vodafone Украина является дальнейшее развитие бизнеса в сфере телекоммуникаций, в частности услуг фиксированной связи.

Эта сделка не приведет к монополизации или какому-либо ограничению конкуренции на рынке, учитывая, что доли участников сделки на задействованных рынках незначительны, а рынок является высококонкурентным.

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«Выход на рынок фиксированной связи станет для Vodafone одним из стратегических приоритетов в ближайшие два года. Мы планируем предоставлять конвергентные услуги, поскольку потребители хотят получать все услуги — мобильную связь, мобильный и домашний интернет, телевидение „из одних рук“ с гарантированным качеством и удобным сервисом Vodafone, к которому уже привыкли наши клиенты», — прокомментировала заявление Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.