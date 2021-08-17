Как помочь украинцам с ипотекой: в Минфине рассказали о новом плане

Министерство финансов создает украинскую финансово-жилищную компанию, которая будет компенсировать процентные ставки по государственному лизингу и ипотеке.

Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала Live.

Как будет работать новая структура? По его словам, в ведомстве сейчас работают над созданием украинской финансово-жилищной компании при Министерстве финансов, деятельность которой будет направлена именно на компенсацию процентных ставок: отдельно на программу рефинансового лизинга, отдельно на программу ипотечного кредитования.

«Наша цель, которую перед нами поставил президент, — до конца этого года выйти на 3−5 тысяч ипотечных кредитов, на следующий год — в среднем эту цифру также поддерживать», — пояснил глава Минфина.

По его словам, на создание такой компании в бюджете предусмотрено 20 млрд гривен.

Также он напомнил, для кого предусмотрены государственные программы лизинга и ипотеки.

«Финансовый лизинг 5%, ипотека — 7%. Финансовый лизинг — фокус будет на такие незащищенные категории: внутренне перемещенные лица, ветераны АТО, бюджетная сфера, педагоги, медики. То есть это будет очень широкая фокусная программа. А ипотека будет доступной для всех», — пояснил Марченко.

Читайте также: Цены на недвижимость в Украине стремительно растут: в 2022 году жилье будет еще дороже

При этом он подчеркнул, что кредитом могут воспользоваться те, кто будет способен его обслуживать.

«Не идет речь о том, что вы пришли в банк — вы не работаете и хотите получить ипотечный кредит. Вы должны доказать, что вы способны его обслуживать. Это банк несет риски — государство только компенсирует проценты», — подытожил министр.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.