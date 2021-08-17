Как помочь украинцам с ипотекой: в Минфине рассказали о новом плане

Министерство финансов создает украинскую финансово-жилищную компанию, которая будет компенсировать процентные ставки по государственному лизингу и ипотеке.
Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала Live.
Как будет работать новая структура? По его словам, в ведомстве сейчас работают над созданием украинской финансово-жилищной компании при Министерстве финансов, деятельность которой будет направлена именно на компенсацию процентных ставок: отдельно на программу рефинансового лизинга, отдельно на программу ипотечного кредитования.
«Наша цель, которую перед нами поставил президент, — до конца этого года выйти на 3−5 тысяч ипотечных кредитов, на следующий год — в среднем эту цифру также поддерживать», — пояснил глава Минфина.
По его словам, на создание такой компании в бюджете предусмотрено 20 млрд гривен.
Также он напомнил, для кого предусмотрены государственные программы лизинга и ипотеки.
«Финансовый лизинг 5%, ипотека — 7%. Финансовый лизинг — фокус будет на такие незащищенные категории: внутренне перемещенные лица, ветераны АТО, бюджетная сфера, педагоги, медики. То есть это будет очень широкая фокусная программа. А ипотека будет доступной для всех», — пояснил Марченко.
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При этом он подчеркнул, что кредитом могут воспользоваться те, кто будет способен его обслуживать.
«Не идет речь о том, что вы пришли в банк — вы не работаете и хотите получить ипотечный кредит. Вы должны доказать, что вы способны его обслуживать. Это банк несет риски — государство только компенсирует проценты», — подытожил министр.
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