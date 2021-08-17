Сколько Украина потеряла из-за трудовой миграции

Украинцы, которые на короткий или длительный период времени уезжают за рубеж работать, могли бы создавать в Украине дополнительно $35 млрд валового внутреннего продукта (ВВП), если бы остались в своей стране.
Об этом сообщает аналитический центр Ukrainian Institute for the Future.
Уточняется, что эксперты проанализировали последствия экономических проблем, которые заставляют украинцев выезжать за границу в поисках более высокого дохода и изложили полученные данные в докладе “30 лет независимости: экономические итоги”.
“С одной стороны, вклад денежных переводов мигрантов в украинскую экономику положительно отражается на платежном балансе и в целом экономике страны. А с другой, стоимость продукции, которую украинские заробитчане создают вне Украины, превышает $35 млрд. То есть если в Украине были созданы необходимые условия, этот продукт создавался бы у нас”, — говорится в докладе.
Эксперты отмечают, что тот путь, который проходит Украины, когда-то проходила Латвия, Польша и Венгрия. Но аналитики подчеркивают, что эти страны сумели улучшить экономическую ситуацию и “сломали” негативный тренд, в отличие от Украины.
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Согласно с данными доклада, по итогам 2020 года вклад польских трудовых мигрантов составляет 1% в ВВП страны, тогда как в 2006 году этот показатель составлял 2,5%.
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