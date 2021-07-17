Украинские заробитчане в Польше передали домой свыше $1 млрд

За первые три месяца 2021 года украинские трудовые мигранты передали из Польши домой 4,1 млрд злотых (около 1,1 млрд долларов), что на 27% больше, чем в первом полугодии 2020 года.
Об этом говорится в исследовании Национального банка Польши (НБП).
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«В географической структуре и по-прежнему доминировал перевод средств в Украину. Он составил 4,1 млрд злотых (87% всех средств). В прошлом году украинцы передали в свою страну (за первый квартал – ред.) 3 млрд злотых», – отметили в НБП.
В целом иностранцы передали из Польши за границу в первом полугодии этого года 5 млрд злотых, что на 1,3 млрд больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года.
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В банке также сообщили, что заработки иностранцев в Польше в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 27,5% и составили в целом 7,1 млрд злотых (около 1,9 млрд долларов).
Операционный директор польского агентства трудоустройства EWL Group Рафал Мруз в комментарии Укринформу назвал несколько причин, почему украинцы стали передавать больше заработанных средств домой:
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