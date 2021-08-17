Первая «минималка» и стабильный курс: насколько хорошо вы помните экономические события из жизни Украины? (тест)

Уже совсем скоро наша страна будет праздновать 30-летие Независимости Украины.

За это время было много падений и взлетов, но страна живет, развивается!

И любой народ, любая нация начинается, в первую очередь, с того, что она знает о своем прошлом.

Поэтому к 30-летию Независимости Украины Finance.ua решил подготовить 10 простых и не очень вопросов об интересных событиях, связанных с миром финансов в Украине.

Испытайте себя в новом тесте от Finance.ua!