Первая «минималка» и стабильный курс: насколько хорошо вы помните экономические события из жизни Украины? (тест)

Уже совсем скоро наша страна будет праздновать 30-летие Независимости Украины.
За это время было много падений и взлетов, но страна живет, развивается!
И любой народ, любая нация начинается, в первую очередь, с того, что она знает о своем прошлом.
Поэтому к 30-летию Независимости Украины Finance.ua решил подготовить 10 простых и не очень вопросов об интересных событиях, связанных с миром финансов в Украине.
Испытайте себя в новом тесте от Finance.ua!
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