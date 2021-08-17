Украина создает группу по нейтрализации угроз «Северного потока-2»

В Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с предстоящим запуском газопровода «Северный поток-2», создается рабочая группа для выработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.
Соответствующие письма за подписью премьера Дениса Шмыгаля и главы Офиса президента Андрея Ермака есть в распоряжении РБК-Украина.
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В частности, в письме к премьеру Ермак по инициативе Президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений.
В ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.
Предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений по мерам по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска «Северного потока-2»
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