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Витренко подчеркнул, что Украина не будет менять транзитную стратегию из-за «Северного потока-2»

Витренко подчеркнул, что Украина не будет менять транзитную стратегию из-за «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что Украина не планирует менять транзитную газовую стратегию и будет настаивать на невозможности запуска газопровода «Северный поток-2».

Об этом он заявил во время посещения морского нефтяного терминала «Южный».

Витренко добавил, что эта проблема, вероятнее всего, будет обсуждаться на встрече двух президентов — Джо Байдена и Владимира Зеленского в США.

«На наш взгляд, этот геополитический проект должен быть остановлен, в том числе благодаря санкциям Соединенных Штатов», — отметил глава НАК.

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По словам Витренко, Украина продолжает работу с парламентариями США, конгрессменами и сенаторами:

«Мы убеждаем их, что должно произойти наложение действенных санкций на оператора этого проекта Nordstream AG, для того чтобы газ по этому трубопроводу не шел в Европу в обход Украины».

Витренко в очередной раз подчеркнул, что оператор не должен получить сертификат на работу в Европе, а Украина не ведет никаких переговоров о компенсациях.

Украина планирует осуществить «зеленый переход» в течение 15 лет, но для того чтобы его осуществить, нужно вкладывать десятки миллиардов долларов, которые страна получает от транзита газа, пояснил он.

Как отметил Витренко, эти вопросы также будут обсуждаться во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель.

По материалам Економічна Правда
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