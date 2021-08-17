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В Dozorro рассказали, сколько потратили на празднование Дня Независимости

В Dozorro рассказали, сколько потратили на празднование Дня Независимости

На подготовку празднования 30-летия Дня Независимости потратили почти 200 млн грн.

По состоянию на 17 августа государственные структуры уже потратили на подготовку в Prozorro 115 млн грн. Кроме этого, планируют подписать договоров на еще минимум 80 млн грн, подсчитало dozorro.

Как известно, по всей стране состоится более 150 мероприятий. В этом году также обновили государственные флаги в регионах. На инфографике видно, сколько средств потратила каждая область.

В частности, больше всего средств потратили на Киевщине, на втором месте – Днепропетровская область, на третьем – Харьковская область. А меньше всего было потрачено в Волынской обл.

Традиционно главные праздничные мероприятия состоятся в столице: парад, Крымская платформа, концерты, вручение наград.

Напомним, Национальный банк Украины 20 августа введет в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривен, посвященные 30-летию Независимости Украины.

30 лет независимости Украины в ключевых экономических событиях

По материалам Слово и Дело
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