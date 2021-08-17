Верховный Суд обязал дочку «Сбербанка» изменить название - Ощадбанк победил в деле

19 августа 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского “Сбербанка” этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Дело еще в 2016 году инициировал государственный Ощадбанк. Решение Верховного Суда защитило права банка на торговую марку “Сбербанк” на территории Украины.
Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Длительность рассмотрения дела обусловлена его сложностью и активным противостоянием АО “Сбербанк”, говорят в Ощаде.
Сейчас “дочку” российского банка обязали прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.
В Ощадбанке добавили, что это судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента. “Вместе с тем это важное решение Верховного Суда дает Ощадбанку возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов”, – отметили в госбанке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский: Украина уже живет по стандартам ЕС4 ч. назад - 359 7
Правительство готовится к новым карантинным ограничениям - Немчинов6 ч. назад - 797 5
Владелец "Сильпо" запускает конкурента monobankВчера, 10:00 - 4821 5
В Украине изменят правила вступления в наследство2 ч. назад - 1263 4
Предпринимателям упростили присоединение к электросетям: Зеленский подписал закон7 ч. назад - 454 3
В Украине изменят правила вступления в наследство2 ч. назад - 1263 4
Межбанк: курс доллара начал неожиданно растиВчера, 18:20 - 1020
ЕС признал выданные в Украине сертификаты от COVID-19Вчера, 16:00 - 1019 2
Как получить COVID-сертификат в «Дії»: разъяснение Федорова5 ч. назад - 967 2
В «Слуге народа» объяснили, кого в первую очередь коснутся изменения в налоговом законодательствеВчера, 21:00 - 940 1
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)6 ч. назад - 200
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 288
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 900 1
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 2416 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1035 5