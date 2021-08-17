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Верховный Суд обязал дочку «Сбербанка» изменить название - Ощадбанк победил в деле

Верховный Суд обязал дочку «Сбербанка» изменить название - Ощадбанк победил в деле

19 августа 2021 года Верховный Суд принял окончательное решение об использовании дочкой российского “Сбербанка” этой торговой марки в Украине в пользу Ощадбанка.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Дело еще в 2016 году инициировал государственный Ощадбанк. Решение Верховного Суда защитило права банка на торговую марку “Сбербанк” на территории Украины.

Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов. Длительность рассмотрения дела обусловлена его сложностью и активным противостоянием АО “Сбербанк”, говорят в Ощаде.

Сейчас “дочку” российского банка обязали прекратить незаконное использование этой торговой марки в Украине.

В Ощадбанке добавили, что это судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента. “Вместе с тем это важное решение Верховного Суда дает Ощадбанку возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов”, – отметили в госбанке.

По материалам Економічна Правда
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