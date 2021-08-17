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Как получить COVID-сертификат в «Дії»: разъяснение Федорова

Как получить COVID-сертификат в «Дії»: разъяснение Федорова

Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, а пресс-конференции рассказал, как получить документ через портал «Дія»,

Как получить COVID-сертификат в «Дії»:
  • установить приложение «Дія»;
  • перейти в раздел «Услуги», потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат — это услуга.

Он пояснил, что нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация, и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

«Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в „Дії“. Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд — и вы получаете подпись», — рассказал Федоров.

Отметим, в портале «Дія» указано, что услуга «COVID-сертификат» находится в стадии разработки.


Фото: РБК-Украина

Для украинцев будут доступны сразу два COVID-сертификата в приложении «Дія». Один из них будет международный, а другой — внутренний.

«Мы хотим быть первыми во всем, и поэтому у нас генерируется не один ковидный сертификат, а два. Один для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны, в Европейский Союз, а другой сертификат внутренний», — отметил министр.

Чем отличаются COVID-сертификаты?

В международном ковидном сертификате больше медицинской информации. Это нужно, чтобы европейские специалисты могли все проверить и визуально и технически. Там нет фото.

Во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и есть фото. Как и другие документы, можно проверять через QR-код, без специального оборудования.

Зачем два сертификата?

По словам министра, внутренний сертификат разработан на случай ужесточения карантинных требований в Украине из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

«Если появится ситуация, где нужен будет COVID-сертификат внутри страны, не нужно будет показывать паспорт или другой документ гражданина Украины. Потому что во внутреннем сертификате будет фото», — пояснил Федоров.

По материалам РБК-Украина
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