Украина за $5 млн приобрела британский ледокол

Как стало известно сегодня, Украина приобрела британский ледокол «Джеймс Кларк Росс» для антарктических экспедиций. Уже осенью судно должно дойти до Одессы.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

После переоформления документов судно под украинским флагом отправится из Дании, где сейчас базируется, в Украину. Ледокол должен прийти в Одессу в начале осени этого года.

“Последние 20 лет у Украины не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике», – отметил директор центра Евгений Дикий.

Ледокол “Джеймс Кларк Росс” спустили на воду в 1990 году. В течение 30 лет он был платформой для биологических, океанографических и геофизических исследований. Он участвовал в первом международном исследовании оценки запасов криля в атлантической части Южного океана.

Также Дикий рассказал, что именно этот ледокол привез первую украинскую антарктическую экспедицию в 1996 году. С новым судном украинские полярники будут заниматься океанографическими исследованиями и изучать изменения климата в полярных регионах.

Ранее украинские специалисты сообщали, что флагман еще пригоден к эксплуатации в течение следующих 20-25 лет. Предварительно Великобритания и Украина договорились о продаже «Джеймс Кларк Росс» за пять миллионов долларов.

Украина является одной из трех десятков стран, которые имеют собственную антарктическую станцию, но с 2001 года у нас нет кораблей, которые могли бы работать в антарктических условиях. Поэтому украинские ученые фрахтуют суда других стран или «падают на хвост» рыболовецким кораблям, что является крайне убыточным.

В ноябре 2019-го появилась информация, что Кабинет Министров выделил 252 миллиона гривен, чтобы купить Украине собственное судно для антарктических исследований. Но в конце года обещанных средств в бюджете так и не нашли, и покупку отложили на следующий год. В июле 2021-го, в конце концов, деньги на приобретение ледокола нашлись.