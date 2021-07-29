День финансов: космический туризм в Украине, заработки Китая на масках, городская «крипта» Майами

В пятницу, 6 августа. Подсчитаем заработки китайцев на масках, предупредим о новых налогах в Украине, расскажем о первом городе с собственными цифровыми деньгами.

Почти в режиме paperless. Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг. Он вступает в силу через три месяца со дня опубликования. Начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг уже воспользовались более 570 тысяч граждан Украины. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг, на законодательном уровне.

Налоги на «необоснованные» траты. Кабмин готовит законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Так, налоговая сможет уточнять происхождение средств, расходуемых на приобретение ценных активов. То есть, если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить.

Маски = деньги Китайские компании за 2020 год заработали около 88,1 миллиарда долларов на экспорте медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Причем выручка от продажи СИЗ в 2019 составляла лишь 22,9 миллиарда долларов.

В апреле 2020 года экспортная цена одной медицинской маски с Китая выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019-го.

Сложности при обмене валюты. Старенькие или порванные доллары теперь в Украине поменять на новые сложнее. Финучреждения отказываются принимать купюры, которые вызывают подозрения ведь затем такие деньги не пройдут проверку иностранного банка после передачи на реализацию. Кроме того, банковские учреждения стали чаще отказывать осуществить переводы средств со счета клиента. Некоторым гражданам, которые вызвали у банка подозрение, вообще отказываются предоставлять любые услуги.

Отметим, по данным НБУ, за первую половину 2021 года перечень банков по чистой прибыли с показателем в 11,6 млрд грн снова возглавил ПриватБанк, самым убыточным оказался Правэкс Банк со значением в -91,4 млн грн.

Также в Нацбанке сообщили, что по состоянию на 1 июля 2021 года в 72 банках — участниках ФГВФЛ насчитывалось 48 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Из них 598 тысяч вкладов на сумму более 200 тысяч гривен. Общая сумма по этим вкладам составляет 383,5 млрд гривен.

Проезд в маршрутках Киевской области может подорожать. Киевская областная государственная администрация договорилась с перевозчиками, что повышение тарифов на проезд в маршрутках не должно превышать 18% в 2021. Это значит, что подорожание составит 1−2 гривны. Пересмотреть тарифы должны уже до 9 августа.

В то же время в Украине хотят реформировать рынок такси. В настоящее время 98% рынка такси находится в тени. BRDO, Мининфраструктуры и Ассоциация ответственных перевозчиков разработали новый законопроект, предусматривающий проведение эффективной реформы рынка в Украине. Предлагают создать государственный реестр перевозчиков, ввести страхование для пассажиров.

Украина запустит туристов в космос к 2030. Как рассказал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, у Украины будет свой проект в космической отрасли, который позволит реализовать космический туризм.

«Это перспектива не 2−3-х лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся», — сказал Тафтай. Ценообразование на «путевки» в космос будет зависеть от инвесторов.

Первый город с собственными цифровыми деньгами. В Майами запустили городскую криптовалюту MiamiCoin. Мэр города уверен, что с ростом популярности MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов». Криптовалюту запустили на базе сервиса CityCoin — он позволяет городским советам создавать местные криптовалюты для поддержки местных проектов, развития инфраструктуры и не только.

Кстати, Венесуэльский Центральный банк заявил, что планирует вскоре запустить печать новых купюр, которые поступят в обращение 1 октября, одновременно призывая венесуэльцев использовать цифровую версию валюты для упрощения ежедневных операций. Эта новая валюта будет называться Bolivar Digital.