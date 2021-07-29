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Реформа рынка такси: что предлагают в Офисе эффективного регулирования

Реформа рынка такси: что предлагают в Офисе эффективного регулирования

В настоящее время 98% рынка такси находится в тени, а безопасность пассажиров и качество перевозок никоим образом не гарантированы, отмечают в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Недавно в парламенте возобновились разговоры о реформе такси.

Эксперты BRDO совместно с Министерством инфраструктуры и Ассоциацией ответственных перевозчиков разработали новый законопроект, предусматривающий проведение эффективной реформы рынка такси в Украине.

Что предусматривает законопроект:

  • для защиты пассажиров вводится страхование от перевозчика, что позволит также опосредованно вести рыночный контроль за аварийностью перевозчика (больше аварийность – дороже страхование).
  • водителям достаточно будет подать уведомление о начале работы в Государственную службу по безопасности на транспорте, а индивидуальному перевозчику – получить разрешение без необходимости регистрации в качестве ФЛП.

Такое разрешение в народе называют «токеном» или «патентом», и его можно будет получить на месяц или на год, при этом цена годового не превысит размера минимальной зарплаты.

  • Не нужно будет покупать дорогостоящий сертифицированный таксометр, вместо него достаточно будет иметь смартфон.
  • Предлагают создать государственный реестр перевозчиков, который будет открыт для всех.

В случае возникновения проблем пассажир сможет обратиться к Организатору перевозок или в полицию. В свою очередь, наличие достоверной и доступной информации о водителя приведет к тому, что службы такси перестанут работать с теми, у кого плохой рейтинг или высокая аварийность вследствие ДТП.

Что это даст. Пассажиры получают повышение качества и безопасности перевозок при сохранении доступной цены, а также возможность страховых выплат в случае ДТП. Водители – возможность разовой уплаты всех налогов и сборов, отсутствие необходимости общения с фискальными органами, упрощение формата проверок (проверяется только наличие разрешения), уверяют в BRDO.

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По материалам Finance.UA
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