Реформа рынка такси: что предлагают в Офисе эффективного регулирования

В настоящее время 98% рынка такси находится в тени, а безопасность пассажиров и качество перевозок никоим образом не гарантированы, отмечают в Офисе эффективного регулирования BRDO.
Недавно в парламенте возобновились разговоры о реформе такси.
Эксперты BRDO совместно с Министерством инфраструктуры и Ассоциацией ответственных перевозчиков разработали новый законопроект, предусматривающий проведение эффективной реформы рынка такси в Украине.
Что предусматривает законопроект:
Такое разрешение в народе называют «токеном» или «патентом», и его можно будет получить на месяц или на год, при этом цена годового не превысит размера минимальной зарплаты.
В случае возникновения проблем пассажир сможет обратиться к Организатору перевозок или в полицию. В свою очередь, наличие достоверной и доступной информации о водителя приведет к тому, что службы такси перестанут работать с теми, у кого плохой рейтинг или высокая аварийность вследствие ДТП.
Что это даст. Пассажиры получают повышение качества и безопасности перевозок при сохранении доступной цены, а также возможность страховых выплат в случае ДТП. Водители – возможность разовой уплаты всех налогов и сборов, отсутствие необходимости общения с фискальными органами, упрощение формата проверок (проверяется только наличие разрешения), уверяют в BRDO.
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