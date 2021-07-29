Реформа рынка такси: что предлагают в Офисе эффективного регулирования

В настоящее время 98% рынка такси находится в тени, а безопасность пассажиров и качество перевозок никоим образом не гарантированы, отмечают в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Недавно в парламенте возобновились разговоры о реформе такси.

Эксперты BRDO совместно с Министерством инфраструктуры и Ассоциацией ответственных перевозчиков разработали новый законопроект, предусматривающий проведение эффективной реформы рынка такси в Украине.

Что предусматривает законопроект:

для защиты пассажиров вводится страхование от перевозчика, что позволит также опосредованно вести рыночный контроль за аварийностью перевозчика (больше аварийность – дороже страхование).

водителям достаточно будет подать уведомление о начале работы в Государственную службу по безопасности на транспорте, а индивидуальному перевозчику – получить разрешение без необходимости регистрации в качестве ФЛП .

Такое разрешение в народе называют «токеном» или «патентом», и его можно будет получить на месяц или на год, при этом цена годового не превысит размера минимальной зарплаты.

Не нужно будет покупать дорогостоящий сертифицированный таксометр, вместо него достаточно будет иметь смартфон.

Предлагают создать государственный реестр перевозчиков, который будет открыт для всех.

В случае возникновения проблем пассажир сможет обратиться к Организатору перевозок или в полицию. В свою очередь, наличие достоверной и доступной информации о водителя приведет к тому, что службы такси перестанут работать с теми, у кого плохой рейтинг или высокая аварийность вследствие ДТП.

Что это даст. Пассажиры получают повышение качества и безопасности перевозок при сохранении доступной цены, а также возможность страховых выплат в случае ДТП. Водители – возможность разовой уплаты всех налогов и сборов, отсутствие необходимости общения с фискальными органами, упрощение формата проверок (проверяется только наличие разрешения), уверяют в BRDO.

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