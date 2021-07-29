НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более 200 тысяч гривен

По состоянию на 1 июля 2021 года в 72 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию относительно государственного Ощадбанка, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, по суммам вклады распределяются следующим образом:
Таким образом, в банках хранится 598 тысяч вкладов на сумму более 200 тысяч гривен. Общая сумма по этим вкладам составляет 383,5 млрд гривен.
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