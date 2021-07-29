НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более 200 тысяч гривен

По состоянию на 1 июля 2021 года в 72 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48 млн вкладов на сумму 629,4 млрд гривен. Данные не учитывают информацию относительно государственного Ощадбанка, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, по суммам вклады распределяются следующим образом:

до 10 гривен – 18,7 млн на сумму 23,1 млн гривен;

от 10 гривен до 100 тысяч гривен – 28 млн на сумму 157,2 млрд гривен;

от 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен – 611,6 тысяч на сумму 88,7 млрд гривен;

от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен – 441,6 тысяч на сумму 125,7 млрд гривен;

более 500 тысяч гривен – 156,1 тысяч на сумму 257,7 млрд гривен.

Таким образом, в банках хранится 598 тысяч вкладов на сумму более 200 тысяч гривен. Общая сумма по этим вкладам составляет 383,5 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

30 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект, который увеличивает гарантированную сумму вкладов с 200 тыс. до 400 тыс. грн до конца 2022 года, а с 2023 года — до 600 тыс. грн;

в Украине ожидается увеличение количества депозитов после повышения гарантированной суммы вкладов;

открывая в банке депозитный или текущий счет, вкладчик приобретает не только права, но и определенные обязательства.

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