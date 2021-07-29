Китай в 2020 году заработал на масках почти $90 млрд

Китайские компании в первый год пандемии заработали около 90 миллиардов долларов на экспорте медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Об этом говорится в отчете Института мировой экономики Петерсона (PIIE).
Если в 2019 году выручка от продажи СИЗ составила 22,9 миллиарда долларов, то в 2020 году – 88,1 миллиарда.
53,8 миллиарда долларов из общей суммы приходится на маски и респираторы, 16,8 миллиарда – на щитки для лица, 10,8 – на защитную одежду, а 3,9 миллиарда – на перчатки.
В апреле 2020 года экспортная цена одной медицинской маски выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019-го.
Средства индивидуальной защиты Китай поставлял преимущественно в США и Евросоюз.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Полиция получила крупную партию популярных в Украине кроссоверов (фото)Вчера, 11:35 - 2437 18
В Украине хотят сократить сроки введения второй дозы COVID-вакцинВчера, 14:25 - 1016 10
Накопительная пенсия: Марченко объяснил нюансыВчера, 09:00 - 1668 9
Сколько биогазовых станций за год ввели в эксплуатацию в УкраинеВчера, 13:41 - 407 5
Украинским заробитчанам платят в Польше более 70 тысячВчера, 14:41 - 1721 3
Полиция получила крупную партию популярных в Украине кроссоверов (фото)Вчера, 11:35 - 2437 18
В августе некоторые пенсионеры получат повышенные пенсииВчера, 16:00 - 2418
Украинским заробитчанам платят в Польше более 70 тысячВчера, 14:41 - 1721 3
Накопительная пенсия: Марченко объяснил нюансыВчера, 09:00 - 1668 9
ЕС хочет, чтобы Украина прекратила выдавать по два загранпаспортаВчера, 10:14 - 1400 1
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбитуВчера, 11:11 - 163 2
В Украине провели испытания беспилотника BayraktarПозавчера, 09:47 - 221
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 870 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1150 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1739 7