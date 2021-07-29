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Китай в 2020 году заработал на масках почти $90 млрд

Китай в 2020 году заработал на масках почти $90 млрд

Китайские компании в первый год пандемии заработали около 90 миллиардов долларов на экспорте медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Об этом говорится в отчете Института мировой экономики Петерсона (PIIE).

Если в 2019 году выручка от продажи СИЗ составила 22,9 миллиарда долларов, то в 2020 году – 88,1 миллиарда.

53,8 миллиарда долларов из общей суммы приходится на маски и респираторы, 16,8 миллиарда – на щитки для лица, 10,8 – на защитную одежду, а 3,9 миллиарда – на перчатки.

В апреле 2020 года экспортная цена одной медицинской маски выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019-го.

Средства индивидуальной защиты Китай поставлял преимущественно в США и Евросоюз.

По материалам Корреспондент.net
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