В Украине введут налог на необоснованные траты украинцев — Гетманцев

Кабинет министров готовит для внесения в парламент законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля. Документ предусматривает, что Налоговая сможет уточнять происхождение средств, расходуемых на приобретение ценных активов.

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Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«И если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить», — рассказал нардеп.

По его словам, Украина как открытая страна должна следовать цивилизованным правилам. Именно поэтому Гетманцев рекомендует воспользоваться налоговой амнистией.

Справка Finance.ua:

в середине июня Верховная Рада приняла закон № 1539-IX (законопроект № 5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии. Президент вернул документ с подписью 19 июля, а вступил он в силу с 21 июля текущего года.

закон предлагает в период с 1 сентября 2021-го до 1 сентября 2022 года провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.

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