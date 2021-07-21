Налоги при покупке жилья: можно ли сэкономить на оформлении сделки

Покупатели и продавцы немалые суммы тратят при оформлении сделки по купле-продаже недвижимости. Размер налогов может колебаться от нескольких десятков до сотен тысяч гривен и зависит от стоимости объекта.

Как правило, перед сделкой платежки сторонам выписывает нотариус. Рассчитать суммы можно и самостоятельно.

Сколько нужно заплатить при покупке жилья

Покупатель и продавец платят по 1% от стоимости квартиры, которая указана в договоре (в гривнах). Например, если жилье стоит $50 тыс. (эквивалент в гривне), то покупатель платит $500 госпошлины (наличными нотариусу) в эквиваленте и столько же — $500 пенсионного сбора платит продавец. Дополнительно нужно заплатить за услуги нотариуса — 3−5 тыс. грн в зависимости от расценок специалиста. Еще 1−2 тыс. грн платит покупатель за различные выписки из реестров. Нотариус обязан проверить, выписались ли продавцы из квартиры, женаты ли продавцы и покупатели (супруги подписывают разрешение на покупку и продажу жилья) и др.

Когда вводятся дополнительные платежи. Больше налогов надо платить в том случае, если владелец владеет своим объектом недвижимости менее трех лет. Это может происходить в случае перепродажи жилья, дарения или оформления права собственности на дом для его продажи и др. Тогда к обязательным 2% нужно дополнительно заплатить 5% от стоимости жилья и еще 1,5% — военный сбор. Суммарно в таком случае размер налога составляет 8,5% от указанной в договоре цены квартиры или дома.

Как нужно платить налоги. Нотариус выписывает квитанции на уплату налогов за день до подписания договора купли-продажи жилья. Наличными нотариусу нужно лишь оплатить его услуги и госпошлину (1% от стоимости квартиры, дома).

Можно ли сэкономить на налогах. Теоретически такая возможность существует. В договоре можно указать заниженную стоимость на квартиру и, соответственно, уплатить меньше налогов. Но есть несколько нюансов. Перед заключением договора купли-продажи нужно провести оценку объекта. Для этого покупателю необходимо ввести все параметры квартиры или дома в модуль Фонда государственного имущества, который автоматически выдаст стоимость жилья. Как правило, сейчас оценочная стоимость даже выше рыночной. Если владелец жилья не согласен с этой ценой, то необходимо нанять оценщика (а это дополнительные расходы 3−4 тыс. грн), который может снизить оценочную стоимость не более чем на 20%. По закону покупатель обязан указать в договоре цену, которая не ниже оценочной.

Самые высокие риски в том случае, если покупатель и продавец соглашаются снизить цену, несет покупатель. Если вдруг продавец захочет расторгнуть сделку, то он обязан вернуть сумму, указанную в договоре. И доказать в суде, что за жилье было уплачено больше, невозможно. Некоторые юристы в таком случае советуют прописывать пункт, что в случае расторжения договора продавец обязан уплатить еще и компенсацию. Но и эти условия можно оспорить в суде.

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