До 2030 года у Украины будет возможность запускать туристов в космос - глава Госкосмоса

У Украины будет свой проект в космической отрасли, который позволит реализовать космический туризм.

Об этом в интервью УНН рассказал глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

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«Я думаю, что это реальная перспектива. Но эта перспектива не 2−3-х лет. Но в ближайшей перспективе до 10 лет, я уверен, что в Украине соответствующие проекты появятся, и здесь очень важным является тот факт, что эти технологии каждый день совершенствуются. Думаю, что стоимость такого туризма будет существенно снижаться. До 2030 года у нас обязательно будет собственный украинский проект, который будет запускать туристов в космос», — сказал Тафтай.

По его словам, ценообразование на «путевки» в космос будет зависеть от инвесторов.

«Чем важен частный бизнес и частные инвестиции? Тем, что они являются гораздо более гибкими, динамичными, в то же время они очень четко оценивают свой экономический эффект. Поэтому я уверен, что если это будет частная инициатива, то ей будет невыгодно пытаться отправить кого-то за полмиллиона долларов, если в США это можно будет сделать дешевле. И плюс, одним из таких конкурентных наших преимуществ всегда была более низкая стоимость в части космических технологий, чем, скажем, в США. Поэтому, я уверен, что мы найдем правильные технологии, правильные методологии, чтобы для желающих туристов были конкурентоспособные цены», — пояснил глава космического агентства.