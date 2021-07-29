Майами запустил криптовалюту MiamiCoin и стал первым городом с собственными цифровыми деньгами

В Майами запустили городскую криптовалюту MiamiCoin. По замыслу властей, она позволит увеличить доходы города и расширить местную экономику – 30% от всей добытой криптовалюты будет идти в местный бюджет.
Об этом пишет TJournal.
Кстати, прогнозы экспертов относительно рынка криптовалют мы также часто публикуем в своем телеграм-канале Finance_ukr . Подписывайтесь, чтобы всегда знать, что будет с Bitcoin!
Мэр Майами Фрэнсис Суарез уже давно высказывался в поддержку криптовалюты и даже предлагал выплачивать зарплаты в Bitcoin. По его словам, с ростом популярности MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов».
«Теперь уже очевидно, что Майами становится новой Bitcoin-столицей мира», – заявил мэр города Фрэнсис Суарез.
MiamiCoin запустили на базе сервиса CityCoin – он позволяет городским советам создавать местные криптовалюты для поддержки местных проектов, развития инфраструктуры и не только. По замыслу авторов, города могут заработать на добыче криптовалюты – они будут получать до 30% с каждой добытой единицы местных криптовалют.
Цель проекта – обеспечить финансирование на городские инициативы от заинтересованных граждан или тех, кому нужны конкретные улучшения. При этом поскольку по закону власти не могут принимать в бюджет криптовалюту, все CityCoin автоматически переведут в доллары.
Читайте также: Минус шесть нулей: Венесуэла вводит цифровую валюту
«Эти деньги можно использовать для дорог, парков, благоустройства территории. Пользователи MiamiCoin инвестируют в качество будущего города. При этом по условиям контракта деньги можно будет потратить на что-то еще», – отметил Майкл Сарасти, директор по информационным технологиям Майами.
Пользователи уже могут начать добычу MiamiCoin – они получат 70% от вознаграждения за каждый расшифрованный блок. Криптовалюту также можно купить через платформу OkCoin.
Майами стал первым городом, который начал внедрять CityCoin. В сервисе объяснили, что Майами долгое время был центром культуры и инноваций в США, а в последний год город стал центральной площадкой для криптовалютных стартапов и технологий. Помимо Майами в США на создание городской криптовалюты пока согласились только в Сан-Франциско.
В CityCoin утверждают, что возможности применения городских криптовалют «безграничны». Местные организации могут привлечь сотрудников и клиентов, предложив им особые условия, если они выступают владельцами криптовалюты, ее можно использовать для выплаты грантов, общественных проектов и не только.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине хотят сократить сроки введения второй дозы COVID-вакцинВчера, 14:25 - 1578 12
Должник оплатил алименты на 4 детей за 9 лет ради выезда за границу5 ч. назад - 8479 8
Сколько биогазовых станций за год ввели в эксплуатацию в УкраинеВчера, 13:41 - 719 7
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более 200 тысяч гривен5 ч. назад - 1449 6
Счета всех банков объединят в одном мобильном приложенииВчера, 19:00 - 2046 5
Должник оплатил алименты на 4 детей за 9 лет ради выезда за границу5 ч. назад - 8479 8
В августе некоторые пенсионеры получат повышенные пенсииВчера, 16:00 - 3759 1
С 1 сентября пенсии будут выплачивать по-новому4 ч. назад - 3383
Украинским заробитчанам платят в Польше более 70 тысячВчера, 14:41 - 2218 3
Счета всех банков объединят в одном мобильном приложенииВчера, 19:00 - 2046 5
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбитуВчера, 11:11 - 238 2
В Украине провели испытания беспилотника BayraktarПозавчера, 09:47 - 270
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 941 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1186 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1790 7