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Майами запустил криптовалюту MiamiCoin и стал первым городом с собственными цифровыми деньгами

Майами запустил криптовалюту MiamiCoin и стал первым городом с собственными цифровыми деньгами

В Майами запустили городскую криптовалюту MiamiCoin. По замыслу властей, она позволит увеличить доходы города и расширить местную экономику – 30% от всей добытой криптовалюты будет идти в местный бюджет.

Об этом пишет TJournal.

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Мэр Майами Фрэнсис Суарез уже давно высказывался в поддержку криптовалюты и даже предлагал выплачивать зарплаты в Bitcoin. По его словам, с ростом популярности MiamiCoin город сможет заработать «миллионы долларов».

«Теперь уже очевидно, что Майами становится новой Bitcoin-столицей мира», – заявил мэр города Фрэнсис Суарез.

MiamiCoin запустили на базе сервиса CityCoin – он позволяет городским советам создавать местные криптовалюты для поддержки местных проектов, развития инфраструктуры и не только. По замыслу авторов, города могут заработать на добыче криптовалюты – они будут получать до 30% с каждой добытой единицы местных криптовалют.

Цель проекта – обеспечить финансирование на городские инициативы от заинтересованных граждан или тех, кому нужны конкретные улучшения. При этом поскольку по закону власти не могут принимать в бюджет криптовалюту, все CityCoin автоматически переведут в доллары.

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«Эти деньги можно использовать для дорог, парков, благоустройства территории. Пользователи MiamiCoin инвестируют в качество будущего города. При этом по условиям контракта деньги можно будет потратить на что-то еще», – отметил Майкл Сарасти, директор по информационным технологиям Майами.

Пользователи уже могут начать добычу MiamiCoin – они получат 70% от вознаграждения за каждый расшифрованный блок. Криптовалюту также можно купить через платформу OkCoin.

Майами стал первым городом, который начал внедрять CityCoin. В сервисе объяснили, что Майами долгое время был центром культуры и инноваций в США, а в последний год город стал центральной площадкой для криптовалютных стартапов и технологий. Помимо Майами в США на создание городской криптовалюты пока согласились только в Сан-Франциско.

В CityCoin утверждают, что возможности применения городских криптовалют «безграничны». Местные организации могут привлечь сотрудников и клиентов, предложив им особые условия, если они выступают владельцами криптовалюты, ее можно использовать для выплаты грантов, общественных проектов и не только.

По материалам Mind
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