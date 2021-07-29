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Зеленский подписал закон о переходе на paperless

Зеленский подписал закон о переходе на paperless

Президент Владимир Зеленский подписал закон об особенностях предоставления электронных публичных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон „Об особенностях предоставления публичных (электронных публичных) услуг“ № 1689-ІХ, который парламент принял 15 июля 2021 года», — сказано в сообщении.

Начиная с 2020 года электронными публичными услугами через Единый государственный веб-портал электронных услуг воспользовались более 570 тысяч граждан Украины. В связи с этим возникла необходимость урегулирования вопросов, связанных с предоставлением таких услуг, на законодательном уровне.

Закон вводит новые термины – «электронная публичная услуга», «автоматический режим предоставления публичной электронной услуги», «комплексная электронная публичная услуга», «система электронного взаимодействия электронных ресурсов», а также другие термины, связанные с предоставлением (получением) электронных публичных услуг.

Также документ определяет особенности предоставления таких услуг, порядок получения и особенности оформления результатов их предоставления.

Закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.

В течение этого времени Кабинет Министров Украины должен утвердить план мероприятий по переводу публичных услуг в электронную форму.

Справка Finance.ua:

  • ранее Зеленский заявлял, что с 24 августа Украина войдет в так называемый режим paperless;
  • Министерство цифровой трансформации разработало платформу для развертывания государственных реестров, которые будут обмениваться данными с другими реестрами автоматически, что позволит государственным органам не требовать бумажные документы или справки для предоставления услуг.

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По материалам Finance.UA
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