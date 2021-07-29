Минус шесть нулей: Венесуэла вводит цифровую валюту

Венесуэла уберет шесть нулей со своего боливара в очередной попытке спасти национальную валюту, которая была разрушена одним из самых длительных эпизодов гиперинфляции в истории.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Венесуэльский Центральный банк заявил, что планирует вскоре запустить печать новых купюр, которые поступят в обращение 1 октября, одновременно призывая венесуэльцев использовать цифровую версию валюты для упрощения ежедневных операций. Эта новая валюта будет называться Bolivar Digital.

Правительство президента Николаса Мадуро пообещало защищать обращение боливара, даже если придется широко распространить доллар США.

В то время как большинство в стране предпочитают американскую валюту, боливары по-прежнему необходимы для повседневных транзакций, таких как оплата проезда в автобусе и оплата на автозаправочных станциях, которые получают государственные субсидии.

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Правительство ранее вносило подобные коррективы для боливара, сократив в общей сложности восемь нулей с 2008 года. Однако инфляция и амортизация снизили покупательную способность венесуэльской валюты, заставив частных лиц и предприятия проводить сложные операции даже для простых покупок, поскольку бухгалтерская и платежная системы разрушаются от избытка цифр.

В целом же венесуэльский Центральный банк заявил, что пытается двигаться к цифровой экономике с введением цифрового боливара. Самый крупный счет будет стоить примерно 25 долларов по текущему официальному курсу валют.

По состоянию на 5 августа 1 доллар США стоит более 4 миллионов боливаров.