Госбанк в лидерах: самые прибыльные банки по итогам первой половины 2021 года

Государственный ПриватБанк снова возглавил перечень банков по чистой прибыли с показателем в 11,6 млрд грн за первую половину 2021 года, самым убыточным оказался Правэкс Банк со значением в –91,4 млн грн.
Об этом известно из данных Национального банка.
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Так, в первую пятерку вошел всего один государственный банк, остальные – банки иностранных групп или с частным капиталом. Со значительной разницей после ПриватБанка разместился Райффайзен Банк (2,3 млрд грн) и Сбербанк (2 млрд грн).
Инфографика: ЭП
ПУМБ и Универсал банк заработали за полгода 1,98 млрд и 1,65 млрд грн соответственно.
Убытки с начала года получили 10 банков из 73 активных банков. Кроме Правэкс Банка наибольшие убытки получили АО “КБ “Земельный Капитал” (–53 млн грн), Юнекс Банк (–21,2 млн грн) и БТА Банк (–20,6 млн грн).
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